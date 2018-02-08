В университете Луцка нелегально майнили криптовалюты

Пправоохранители изъяли технику и провели обыски.

В Луцком национальном техническом университете обнаружили оборудование для нелегального майнинга криптовалют.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Волынской области

В частности, в университете нашли и изъяли компьютерную технику, флэш-носители и другое оборудование, которое вероятно использовалось для майнинга криптовалют и было установлено в помещении учебного заведения.

"Продолжается досудебное расследование. Проверяется причастность одного из сотрудников вуза к несанкционированному вмешательству в работу его электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем и компьютерных сетей. По месту жительства работника также проведен обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника", - отмечается в сообщении.

Обыски проводились в ходе расследования уголовного производства о несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем и компьютерных сетей (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 361 УК Украины).

Напомним, ранее СБУ накрыла ферму майнеров, которые финансировали "ЛНР" и "ДНР". "Фермы" организовала группа граждан РоSSии и Украины. Доход направлялся на финансирование боевиков и поддержку ряда антиукраинских сайтов. Оборудование для майнинга доставлялось из РоSSии.

Эксперты считают, что неопределенный статус криптовалют может превратить Украину в гавань кибермошенничества.