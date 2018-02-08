В университете Луцка нелегально майнили криптовалюты
Пправоохранители изъяли технику и провели обыски.
В Луцком национальном техническом университете обнаружили оборудование для нелегального майнинга криптовалют.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Волынской области
В частности, в университете нашли и изъяли компьютерную технику, флэш-носители и другое оборудование, которое вероятно использовалось для майнинга криптовалют и было установлено в помещении учебного заведения.
"Продолжается досудебное расследование. Проверяется причастность одного из сотрудников вуза к несанкционированному вмешательству в работу его электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем и компьютерных сетей. По месту жительства работника также проведен обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника", - отмечается в сообщении.
Обыски проводились в ходе расследования уголовного производства о несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем и компьютерных сетей (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 361 УК Украины).
Напомним, ранее СБУ накрыла ферму майнеров, которые финансировали "ЛНР" и "ДНР". "Фермы" организовала группа граждан РоSSии и Украины. Доход направлялся на финансирование боевиков и поддержку ряда антиукраинских сайтов. Оборудование для майнинга доставлялось из РоSSии.
Эксперты считают, что неопределенный статус криптовалют может превратить Украину в гавань кибермошенничества.
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08.02.2018 16:17