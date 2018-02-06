В сеть слили многомиллионную базу клиентов «Новой почты»

новая-почта

База с личными данными более 18 миллионов клиентов логистической фирмы «Новая почта» продается в даркнете.

Об этом рассказал в Фейсбуке консультант по кибернетической безопасности Егор Папышев, передает Час Пик.

По его словам, к продаже предлагают две базы: в одной содержатся персональные данные 500 тыс. человек – ФИО, телефоны, электронные почты, серии и номера паспортов. Во второй базе около 18 миллионов клиентов, но указаны только их ФИО и номера телефонов.

Папышев сообщил, что продавец выслал ему демо-версию базы. Также автор поста попросил продавца найти в базе несколько произвольных записей по телефонам – по словам Папышева, информация оказалась точной и актуальной. В то же время нескольких телефонов, которых точно не может быть в клиентской базе «Новой почты», там действительно не оказалось.

Папышев отметил, что злоумышленник, который купит эту базу, может использовать ее для навязчивой рекламы, спама на телефон и электронную почту, «холодных звонков» и т.д. Также с помощью личных данных людей могут совершаться атаки социальной инженерии. Специалист посоветовал пользователям с осторожностью предоставлять персональную информацию о себе.

«Новой почте» же следует найти того, кто слил в интернет базу, ввести более строгий контроль за сохранностью данных своих клиентов и публично дать пояснения в связи с инцидентом. Папышев отметил, что по европейским стандартам за такую оплошность компании грозил бы штраф в размере 4 процентов годового оборота, но не менее 20 млн. евро.

В комментариях под постом некоторые пользователи написали, что новость об утечке базы клиентов «Новой почты» не стала для них неожиданностью:

«Несколько дней назад пользовался услугами НП, внезапно, меня в базе не нашли, потребовалось заново сообщать данные. Сразу возникли подозрения, что у них с базой что-то нехорошее произошло».

«Вобще то установленный факт, что компании торгуют данными - продают свои пользователей. Они же никакую ответственность за это не несут, значит можно наварить ещё и на этом».

Один из комментаторов сообщил, что около недели назад на одного сотрудника завели уголовное производство по этому делу. Папышев подтвердил, что также слышал об этом.

слив-базы-новой-почты

Как метод спасения от навязчивого спама Папышев посоветовал иметь отдельный телефонный номер для пользования различными сервисами. В то же время он отметил, что сейчас все мобильные номера, имеющиеся в продаже, уже были в употреблении ранее.

слив-базы-новой-почты

В комментариях отписалась пресс-секретарь «Новой почты» Татьяна Потапова, которая сообщила, что данная база клиентов «нерелевантна». Ее комментарий восприняли в штыки.

«А можно уточнить, что в понимании Новой Почты означает "нерелевантна"? Там содержится актуальная информация и по мне лично, вот хочу понять, стоит ли мне об этом беспокоиться или принять ваш комментарий о нерелевантности и успокоиться».

«ФИО, паспорт, номер телефона куда уж нерелевантнее, хоть бы извинились для начала».

«Отличная отмазка: это старая база, и вообще мы ей не пользуемся. Но данные то б***ь утекли, то есть теперь когда мне будут дозваниваться из ООО "Рога и копыта", и парить очередной кредит, гербалайф и прочее, то мне им отвечать: "База не релевантна"? Я молчу про более тяжелые случаи».

слив-базы-новой-почты
слив-базы-новой-почты

Как позже сообщил Папышев журналистам, продавец связывался с ним через роSSийский почтовый сервер и просил за детализированную базу полумиллиона клиентов 1,5 тысячи гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Как покупка наркотиков за биткоины может обнаружиться годы спустя
Испания передала США роSSийского "короля спама"Испания передала США роSSийского "короля спама"
«Google зависим от Apple»: инвесторы обеспокоены ростом издержек компании«Google зависим от Apple»: инвесторы обеспокоены ростом издержек компании
В Украине запустили бесплатную онлайн-платформу для подготовки к ВНОВ Украине запустили бесплатную онлайн-платформу для подготовки к ВНО
"Квазар" отрицает причастность к криптофермам и финансированию "ДНР" и "ЛНР""Квазар" отрицает причастность к криптофермам и финансированию "ДНР" и "ЛНР"
Блок рекламы


Похожие новости
Соцсеть Вконтакте попала в список крупнейших пиратских ресурсов по версии СШАСоцсеть Вконтакте попала в список крупнейших пиратских ресурсов по версии США
Цена Ethereum растет, сеть платформы перегружена. Что происходит?Цена Ethereum растет, сеть платформы перегружена. Что происходит?
Соцсеть "ВКонтакте" разослала россиянам поздравления с Новым годом на украинском языкеСоцсеть "ВКонтакте" разослала россиянам поздравления с Новым годом на украинском языке
Хакеры слили персональные данные участников АТО. Киберполиция уже нашла взломанный компьютерХакеры слили персональные данные участников АТО. Киберполиция уже нашла взломанный компьютер
400 террабайт в день: Как Vodafone Украина монетизирует большие данные, которые собирает через свою сеть400 террабайт в день: Как Vodafone Украина монетизирует большие данные, которые собирает через свою сеть
Соцсеть Twitter опубликовала новые правилаСоцсеть Twitter опубликовала новые правила
Wi-Fi: каждая сеть уязвима к атакеWi-Fi: каждая сеть уязвима к атаке
Злоумышленники оставили без интернета клиентов одного из провайдеров в трех областяхЗлоумышленники оставили без интернета клиентов одного из провайдеров в трех областях
Instagram открыл посты с возможностью покупки для клиентов BigcommerceInstagram открыл посты с возможностью покупки для клиентов Bigcommerce
В СБУ "вычислили" свой фейковый канал на YouTubeВ СБУ "вычислили" свой фейковый канал на YouTube
Последние новости
Подгружаем последние новости