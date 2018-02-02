Испания передала США роSSийского "короля спама"

В США россиянина обвиняют в ряде преступлений.

Испания передала США роSSийского "короля спама"
Петр Левашов
Фото: twitter.com/MailOnline

Власти Испании передали США роSSийского хакера Петра Левашова, обвиняемого в кибермошенничестве.

Об этом сообщается на сайте испанской полиции.

36-летний петербуржец Петр Левашов был арестован испанскими властями в апреле 2017 года. Штаты сразу же потребовали его экстрадиции. Ботнет, создание и использование которого и инкриминируется Левашову, известен под названием Kelihos. Зараженными этом ботнетом оказались сотни тысяч компьютеров по всему миру - машины использовались для рассылки спама, DDoS-атак на сайты, воровства е-мейлов и биткоинов, а также установки программ-вымогателей. Американские следователи считают, что Левашов занимался нелегальными рассылками по меньшей мере 10 лет.

В США Левашова обвиняют в ряде преступлений - компьютерном мошенничестве, причинении ущерба и краже личных данных.

РоSSиянин выступал против экстрадиции.

Жена Левашова утверждала, что ее муж занимался "разными стартапами", разрабатывал приложения для мобильных телефонов и "другие проекты", в которые она не вмешивалась.

Левашова также заочно арестовали в РоSSии. Его обвиняют во взломе сайта одного из медучреждений в Санкт-Петербурге.

В окятбре 2017 года Левашов в ходе судебного заседания в Мадриде заявил, что он является офицером роSSийской армии и что последние 10 лет он работал на партию "Единая РоSSия".




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