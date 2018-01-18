Биткоин снова сильно подешевел

Крупнейшая криптовалюта в мире, биткоин, в конце 2017 года подорожала до 20000 долларов США, и майнеры опять стали скупать видеокарты, чем спровоцировали их дефицит и последующий рост цен на них. Но радость была недолгой – весь январь курс биткоина постоянно падал, и сегодня один биток стоит уже менее 10000 долларов.

Биткоин

На момент написания новости за 1 биткоин просили 9500 долларов, и это более чем 50-процентное падение, что сильно подрывает доверие майнеров к этой валюте. Аналитики уверены в дальнейшем снижении курса, что заставляет нервничать не только виртуальных шахтеров, но и основателя компании McAfee Джона Макафи. Последний, напомним, поклялся съесть собственный пенис, если курс биткоина не достигнет 1 миллиона долларов к 2020 году.

Похоже, создатель антивируса скоро начнет выбирать соус и способ приготовления, а также учиться пользоваться унитазом сидя. Добавим, что в скором будущем в РоSSии будет введен налог на майнинг, а также на уровне закона внедрена деанонимизация всех пользователей, желающих купить или продать криптовалюту. В Белоруссии же, наоборот, всех майнеров полностью освободили от налогов, и тоже на уровне закона.

Максим Мишенев, MobileDevice


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