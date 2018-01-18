Instagram-аккаунт «Перепички» купили. За $13 000

Резонансный Instagram-аккаунт «Киевской перепички» был продан на аукционе. Покупателями выступили «майнеры из Днепра». Сумма сделки составила один биткоин и 990 монет Ripple — на момент покупки это было эквивалентно $13 118. Об этом сообщает bit.ua. , пишут AIN.UA

Как рассказали авторы аккаунта, всего они получили 42 заявки на покупку страницы, в среднем за нее предлагали $3000 — $6000. В финале на покупку претендовали три стороны. Продюсер одного из украинских телеканалов предлагал за аккаунт $9000, чтобы переформатировать его под новый «развлекательный проект о зашкварах». IT-стартап из Беларуси предложил $9600. Победителями торгов стали «майнеры из Днепра», в итоге они заплатили более $13 000. Получается, что один подписчик стоил порядка 43 гривен.

Новые владельцы аккаунта рассказали, что страница станет платформой для информирования о новом проекте — майнинговой ферме в Польше . Они также добавили, что «никто больше не будет оскорблять чувства женщин и провоцировать так, как это делалось до покупки». Новые владельцы отметили, что планируют «сохранить неповторимый стиль страницы, но переиграв его в сторону технологий майнинга и блокчейна» и сейчас набирают для этого команду.

Авторы аккаунта «Перепички» отдадут часть денег на благотворительность в детский дом в Киевской области. На оставшиеся деньги они откроют бар в районе станций метро «Позняки», «Осокорки», «Харьковский». Открыть его они планируют, когда биткоин поднимется до $15 000. «Есть идея назвать заведение „Зашквар бар“. Работать будем с 8 утра. Утром будем угощать кофе, после обеда – пивом, вечером – виски», — отмечают авторы страницы.

Новые владельцы аккаунта — «майнеры из Днепра» — также будут иметь отношение к бару, они вложат 30% от суммы.

Неофициальный Instagram-аккаунт «Киевской перепички» появился в конце октября 2017 года и за пару дней набрал несколько тысяч подписчиков. В нем публиковались фотографии оголенных женщин, позирующих с киевским фастфудом.