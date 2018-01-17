Треть сельского населения не имеет доступа к широкополосному интернету - Кубив

Треть сельского населения не имеет доступа к широкополосному интернету - Кубив

Около 30-35% сельского населения не имеет доступа к скоростному интернету.

Об этом во время заседания правительства сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает корреспондент Укринформа.

"По состоянию на сегодня, 30-35% сельского населения вообще не имеют доступа к быстрому широкополосному интернету. 53% школ, 99% медицинских учреждений не подключены к широкополосному интернету", - сказал Кубив.

По его словам, в условиях внедрения государственно-частного партнерства в данной сфере, за несколько лет можно достичь более 80% покрытия территории Украины широкополосным интернетом.




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