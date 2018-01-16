Кабмин решил усилить собственную защиту от DDoS-атак

Система безопасности и защиты данных Секретариата Кабинета министров Украины от несанкционированного вмешательства состоит из нескольких подсистем, которые постоянно обновляются.

Об этом сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

"Система безопасности и защиты данных Секретариата Кабинета министров от несанкционированного вмешательства состоит из нескольких подсистем, в частности защиты периметра сети, защиты сетевых ресурсов извне и в периметре, антивирусной защиты, защиты от DDoS -атак и прочее. Оборудование и программное обеспечение системы безопасности и защиты данных от несанкционированного вмешательства постоянно обновляется. По результатам анализа кибератак, имевших место, вводятся дополнительные элементы защиты", - отметили в департаменте.

Относительно расходов на систему защиты, то в Секретариате Кабмина заверили, что к середине марта эта информация обязательно будет обнародована на Правительственном веб-портале в разделе "Информация о бюджете".

Как сообщалось, 27 июня хакерским атакам были подвержены сайт Кабмина и ряда министерств, Пенсионный фонд, Киевская городская государственная администрация, банки "ТАС", Ощадбанк, "Южный", ОТП, Укрзализница, аэропорт Борисполь, сеть "Эпицентр", "Новая почта", ДТЕК, "Укрэнерго", "Киевэнерго", "Укрпочта", "Укртелеком", сеть заправок ТНК, ПБГ "Ковальская", ТРК "Люкс", "Киевводоканал", издание "Корреспондент", а также "Запорожьеоблэнерго", "Днипроэнерго", Днепровская электроэнергетическая система и много других важных структур.

Масштабная хакерская атака, начавшаяся с Украины, затронула и другие страны. Значительный ущерб был нанесен в Италии, странах Центральной Европы и Израиле. В Германии поражена система центрального офиса компании Nivea Beiersdorf в Гамбурге. В РоSSии атаке подвергласаь государственная корпорация "Роснефть". 28 июня компьютерный вирус-вымогатель Petya.А распространился на страны Азии. В Индии из-за кибератак вышла из строя система управления грузами наибольшего порта страны. Сбои зафиксировали и в Китае, однако их масштабы не были настолько значительными.