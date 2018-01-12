Skype запускает тестирование чатов с шифрованием на Signal Protocol
Компания Microsoft начала тестирование чатов с end-to-end шифрованием в мессенджере Skype в партнерстве с Signal, разработчиком протокола Signal Protocol.
Как
Воспользоваться «Private Conversations» могут только два собеседника, для групповых чатов эта функция недоступна. Протокол защищает только текстовые сообщения, передачу файлов и аудиосообщений, на аудио- и видеозвонки «Private Conversations» не распространяется.
Легший в основу в «Private Conversations» открытый протокол Signal Protocol, ранее был внедрен мессенджерами WhatsApp, Facebook Messenger и Google Allo.
Напомним, в октябре прошлого года Skype обновил дизайн десктопной версии мессенджера, впервые предоставив своим пользователям возможность использовать чат-ботов: Giphy – для отправки GIF-изображений внутри чатов; Scoop – чтобы оставаться в курсе последних новостей; StubHub – для бронирования билетов, и других.
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