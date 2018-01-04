Ученые спасли единственное в мире радио, вещающее на латыни

Благодаря бельгийскому профессору классической филологии, было сохранено единственное в мире радио, которое уже более 30 лет транслирует свои передачи на латыни – Nuntii Latini.

Об этом сообщает RMF.FM со ссылкой на The Washington Post.

Nuntii Latini – это филиал общественного финского радио, которое хотело закрыть уникальную радиостанцию, из-за ее «нерентабельности».

Начиная с 1989 года, Nuntii Latini транслирует важнейшую информацию на классической латыни, похожей на язык, которым пользовались древние римляне. На интернет-странице радио латинские новости дублируются на современных языках, например английском или немецком.

Радио необычно также потому, что оно объединяет поклонников классической культуры и латинского языка – 10 000 людей во всем мире, которые живут почти на всех континентах. Они стали присылать письма и ходатайства, чтобы избежать закрытия Nuntii Latini. Один из слушателей написал, что благодаря радио он начал преподавать латынь своим детям.

Два бельгийских профессора – Кристиан Лаус из Антверпенского университета и Дирк Сакре из Левенского университета также выразили поддержку радио. Они опубликовали в финской прессе открытое письмо с призывом поддержать радио, который подписали 3000 человек.

Бельгийские профессора подчеркнули, что они часто работали со своими учениками по текстам радио Nuntia Latini. Благодаря акции, организованной учеными, радио получило от финского общественного вещателя финансирования на следующий год.

Перевод с польского Андрея Павлышина, ИA ZIK


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