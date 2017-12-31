?Соцсеть "ВКонтакте" разослала россиянам поздравления с Новым годом на украинском языке

Представители компании ситуацию не прокомментировали.

Фото: Geektimes

Социальная сеть "ВКонтакте" разослала пользователям поздравления с Новым годом на украинском языке. Причем даже тем, кто пользуется русским языком в социальной сети и не проживает в Украине. Об этом сообщает "Лента.ру".

Пользователей "ВКонтакте" из РоSSии обратили внимание на то, что традиционное приветствие пришло украинском языке."З прийдешнім святом! Привітайте друзів з Новим роком", - говорится в сообщении.

Пользователи массово выставляют скриншоты своих телефонов и удивляются с поздравления.

в смысле уведомление с вк на украинском pic.twitter.com/fjq6bYqo14 — да?? (@livingadreamm) 31 декабря 2017 г.

Вконтакте, а ещё на других языках поздравления будут?? pic.twitter.com/65Mdcj4Xvb — Диана Нейма (@diana_neima) 31 декабря 2017 г.

Напомним, ранее "ВКонтакте" начали хвалить Путина с аккаунтов умерших пользователей