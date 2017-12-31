Соцсеть "ВКонтакте" разослала россиянам поздравления с Новым годом на украинском языке
Представители компании ситуацию не прокомментировали.
Фото: Geektimes
Социальная сеть "ВКонтакте" разослала пользователям поздравления с Новым годом на украинском языке. Причем даже тем, кто пользуется русским языком в социальной сети и не проживает в Украине. Об этом сообщает "Лента.ру".
Пользователей "ВКонтакте" из РоSSии обратили внимание на то, что традиционное приветствие пришло украинском языке."З прийдешнім святом! Привітайте друзів з Новим роком", - говорится в сообщении.
Пользователи массово выставляют скриншоты своих телефонов и удивляются с поздравления.
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