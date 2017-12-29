Financial Times: Павел Лернер заплатил $1 млн в биткоинах за освобождение

Как сообщает Financial Times со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, аналитик британской криптовалютной биржи EXMO Павел Лернер заплатил около $1 млн в биткоинах своим похитителям в качестве выкупа. Криптоспециалист роSSийского происхождения пропал в Киеве во вторник, а о его освобождении стало известно 29 декабря. Дело описывают как «связанное с биткоинами похищение и вымогательство», пишут AIN.UA.

Геращенко рассказал FT: «Его похитила вооруженная банда с целью вымогательства биткоинов. У нас есть оперативная информация о том, что заплатил более $1 млн в биткоин-эквиваленте».

По словам политика, Лернера держали в плену полтора дня, после чего отпустили в состоянии шока. Геращенко также признался, что специалисту по блокчейну «повезло остаться в живых». О пропаже Лернера сообщили его знакомые, которые увидели, как мужчину затолкали в Mercedes-Benz неизвестного происхождения, а затем на ситуацию обратили внимание СМИ. В ответ на запрос Financial Times Национальная полиция Украины заявила, что во вторник было открыто дело о пропаже иностранца на Оболонском проспекте, однако не раскрыла личность жертвы.

Несмотря на то, что в профиле на LinkedIn Лернер числится как CEO биржи EXMO, в общении с BBC компания представила его менеджером аналитического отдела. Кроме того, EXMO, которые согласно данным на сайте за последние 24 часа обработали транзакций на сумму $125 млн, поспешили заверить, что пропажа Лернера никак не угрожает персональным данным или финансам их клиентов. При этом во вторник сайт биржи подвергался кибератаке и временно прекращал работу, о чем компания сообщила в Twitter.


Михаил Сапитон, AIN


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