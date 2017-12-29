Financial Times: Павел Лернер заплатил $1 млн в биткоинах за освобождение

Как сообщает Financial Times со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, аналитик британской криптовалютной биржи EXMO Павел Лернер заплатил около $1 млн в биткоинах своим похитителям в качестве выкупа. Криптоспециалист роSSийского происхождения пропал в Киеве во вторник, а о его освобождении стало известно 29 декабря. Дело описывают как «связанное с биткоинами похищение и вымогательство», пишут AIN.UA .

Геращенко рассказал FT: «Его похитила вооруженная банда с целью вымогательства биткоинов. У нас есть оперативная информация о том, что заплатил более $1 млн в биткоин-эквиваленте».

По словам политика, Лернера держали в плену полтора дня, после чего отпустили в состоянии шока. Геращенко также признался, что специалисту по блокчейну «повезло остаться в живых». О пропаже Лернера сообщили его знакомые, которые увидели, как мужчину затолкали в Mercedes-Benz неизвестного происхождения, а затем на ситуацию обратили внимание СМИ . В ответ на запрос Financial Times Национальная полиция Украины заявила, что во вторник было открыто дело о пропаже иностранца на Оболонском проспекте, однако не раскрыла личность жертвы.