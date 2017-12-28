Умные колонки легко взломать с целью запугивания владельцев

Хакеры – они как дети в песочнице, оставленные без присмотра. Они могут сломать все, что видят вокруг, и недавно их взор пал на умные колонки. Как сообщают эксперты из Trend Micro, умная акустика может быть взломана для принудительного воспроизведения файлов, и это может быть, к примеру, набор устрашающих и пугающих звуков.

Умные колонки

Хакеры могут использовать взломанные колонки для психологического давления на своих жертв – например, они удаленно могут поставить на воспроизведение песни Ольги Бузовой или, того хуже, Face, а то и вовсе добавить их треки в один плейлист. В отчете Trend Micro говорится, что ознакомиться с творчеством участницы Дом-2 и «самого лучшего» рэпера за всю историю цивилизации могут несколько тысяч владельцев умных колонок по всему земному шару, и притом наиболее уязвимыми являются умные колонки от Bose и Sonos.

Разумеется, взломать акустику других брендов тоже можно, и список Trend Micro нельзя назвать полным, но факт остается фактом: домашняя умная акустика может оказаться опасной для своего владельца, и дело даже не только в розыгрыше с ужасными песнями или страшными звуками – хакеры вполне могут подслушивать ваши разговоры и затем использовать добытую информацию в своих целях.

Максим Мишенев, MobileDevice


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