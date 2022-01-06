Hisense представила умные телевизоры серий U и A по цене от $199 до $3199

Hisense представила умные телевизоры серий U и A по цене от $199 до $3199

Китайский производитель электроники Hisense представил целый ряд телевизоров на выставке CES 2022. Среди них как модели премиум-класса, такие как Hisense U9H, U8H, U7H и U6H, так и доступные телевизоры A7H, A6H и A4H.

Источник изображений: Hisense

Hisense U9H является самой продвинутой из новинок. Он оснащён 75-дюймовой матрицей Mini-LED с разрешением 4К и частотой обновления 120 Гц. Телевизор поддерживает такие функции, как Game Mode Pro, FreeSync и переменную частоту обновления (VRR). Устройство может похвастаться мощной аудиосистемой с поддержкой Dolby Atmos. Стоимость новинки составляет $3199. Hisense U9H выйдет на рынок этим летом.

Hisense представила умные телевизоры серий U и A по цене от 9 до 99

Hisense U8H и U7H очень похожи, однако первый оснащён экраном Mini-LED, а второй — QLED-панелью. Оба могут похвастаться частотой обновления 120 Гц и разрешением 4К. Телевизоры поддерживают FreeSync, Dolby Vision IQ и HDR10+. U8H доступен с 55-, 65- и 75-дюймовыми дисплеями по цене от $1099. U7H выйдет в тех же размерах, а также в версии с 85-дюймовым экраном. Hisense U7H будет продаваться по цене от $799. Обе серии выйдут на рынок этим летом. Компанию им составит Hisense U6H, который предложит пользователям 50- и 75-дюймовые экраны с частотой обновления 60 Гц. Стоимость этого телевизора пока неизвестна.

Hisense представила умные телевизоры серий U и A по цене от 9 до 99

Доступные телевизоры A7H, A6H и A4H выйдут в версиях с экранами диагональю от 32 до 85 дюймов. A7H и A6H предлагают пользователям оболочку Google TV, а A4H поставляется с предустановленной Android TV. A4H станет самым доступным телевизором Hisense 2022 года. Он будет предлагаться с 32-, 40- и 43-дюймовыми экранами с разрешением Full HD по цене от $199.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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