Бизнес Intel по производству твердотельной памяти превратится в Solidigm — подразделение SK hynix

Получив одобрения от антимонопольных органов восьми стран, южнокорейская компания SK hynix на этой неделе формально завершила первый этап сделки с Intel , по условиям которой последняя передаёт ей в управление предприятие Fab 68 в китайском Даляне, выпускающее твердотельную память. Процессорный гигант получит $7 млрд в ближайшее время, оставшиеся $2 млрд будут уплачены к марту 2025 года.

Источник изображения: Intel

Эта сделка должна позволить SK hynix стать вторым по величине производителем твердотельной памяти в мире, а Intel сосредоточится на более доходном бизнесе по выпуску памяти типа 3D XPoint, который она ранее развивала в сотрудничестве с Micron, но потом стороны решили идти своим путём.

В калифорнийском Сан-Хосе расположится штаб-квартира вновь создаваемого подразделения Solidigm, которое в структуре Intel сосредоточится на производстве твердотельной памяти и накопителей на её основе. Бывший вице-президент Intel Роб Крук (Rob Crooke) станет генеральным директором Solidigm, а один из генеральных директоров SK hynix Ли Сок Хи (Lee Seok-hee) станет исполнительным председателем правления.

К марту 2025 года Intel заплатит SK hynix оставшиеся $2 млрд, а также получит контроль над сопутствующей интеллектуальной собственностью и окончательно переведёт в свою оргструктуру персонал компании, отвечающий за производство твердотельной памяти.



