Появились первые изображения плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610

В Сети появились изображения материнских плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610. Новинки будут представлены в ходе выставки CES 2022 в начале следующего месяца.

Появились первые изображения плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610

Источник изображения: VideoCardz

Судя по всему, большинство моделей плат на младших чипсетах Intel 600-й серии будут работать с оперативной памятью стандарта DDR4 и рассчитаны на тех пользователей, которые захотят сэкономить при переходе на новую платформу LGA 1700 и процессоры Intel Core 12-го поколения.

Модели MSI на чипсете Intel B660, изображениями которых поделился один из пользователей Twitter, используют 12-фазную подсистему питания. Они оснащены 2,5-Гбит сетевыми разъёмами LAN и механизмами для упрощённой установки/демонтажа твердотельных NVMe-накопителей. Производитель выпустит на указанном наборе системной логики Intel платы Mortar, Bazooka, и Tomahawk. Все они относятся к серии MAG.

Появились первые изображения плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610

Источник изображения: Twitter / @g01d3nm4ng0

Появились первые изображения плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610

Источник изображения: Twitter / @g01d3nm4ng0

Появились первые изображения плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610

Источник изображения: Twitter / @g01d3nm4ng0

Портал VideoCardz в свою очередь поделился изображениями материнских плат ASUS на Intel B660 и H610. В частности, пока отметилась модель ROG Strix B660-I Wi-Fi в форм-факторе Mini-ITX, а также модель ProArt B660 Creator D4 в стандартном форм-факторе. Устройства серии ProArt в представлении производителя рассчитаны на пользователей, занимающихся созданием цифрового контента.

Появились первые изображения плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610

ASUS ProArt B660 Creator D4. Источник изображения: VideoCardz

Появились первые изображения плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610

ASUS ProArt B660 Creator D4. Источник изображения: VideoCardz

Появились первые изображения плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610

ASUS ProArt B660 Creator D4. Источник изображения: VideoCardz

Появились первые изображения плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610

ASUS ROG Strix B660-I WIFI. Источник изображения: VideoCardz

Появились первые изображения плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610

ASUS ROG Strix B660-I WIFI. Источник изображения: VideoCardz

Появились первые изображения плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610

ASUS ROG Strix B660-I WIFI. Источник изображения: VideoCardz

На чипсете Intel H610 компания ASUS среди прочих представит модели Prime-E H610M-A D4 и Prime H610M-E D4.

Появились первые изображения плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610

ASUS Prime H610M-A D4. Источник изображения: VideoCardz

Появились первые изображения плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610

ASUS Prime H610M-A D4. Источник изображения: VideoCardz

Появились первые изображения плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610

ASUS Prime H610M-A D4. Источник изображения: VideoCardz

Появились первые изображения плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610

ASUS Prime H610M-E D4. Источник изображения: VideoCardz

Появились первые изображения плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610

ASUS Prime H610M-E D4. Источник изображения: VideoCardz

Появились первые изображения плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610

ASUS Prime H610M-E D4. Источник изображения: VideoCardz


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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