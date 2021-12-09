Основатель TSMC: Пэт Гелсингер слишком стар и может не успеть вернуть Intel былое величие

Основатель TSMC: Пэт Гелсингер слишком стар и может не успеть вернуть Intel былое величие

Менее чем за год пребывания на посту генерального директора Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) разработал и начал воплощать амбициозный план по развитию компании до 2025 года. Но, по словам Морриса Чанга (Morris Chang), основателя и бывшего генерального директора TSMC, Гелсингеру может не хватить времени, чтобы вернуть Intel былую славу.

Источник изображения: TSMC

Пэту Гелсингеру сейчас 60 лет, и существует правило, согласно которому руководители Intel должны уходить на пенсию в возрасте 65 лет. Соответственно, у Гелсингера может не хватить времени, чтобы вернуть Intel лидирующие позиции в производственных технологиях, отметил Чанг, читая лекцию о преимуществе Тайваня в полупроводниковой промышленности.

После основания TSMC в 1987 году Чанг занимал пост генерального директора крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем до 2005 года. Позже он вернулся на на эту должность в средине 2009 года в условиях глобального экономического кризиса и снова покинул компанию в 2018 году.

Хотя многие американские компании имеют правило для руководителей, касающееся обязательного выхода на пенсию при достижении определённого возраста, они, как правило, отступают от них, если возникает необходимость. Таким образом, у Гелсингера точно есть пять лет, для того, чтобы вернуть Intel былую мощь, однако у него может появиться больше времени, если правление компании решит, что его достижения перевешивают возраст.

Ранее Гелсингер заявлял, что Тайвань не является стабильным местом для производства полупроводников из-за неопределённости в отношениях с Китаем.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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