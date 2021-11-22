Qualcomm упростит названия чипов Snapdragon и представит следующую флагманскую платформу 30 ноября

Компания Qualcomm решила выделить название своих мобильных процессоров Snapdragon в отдельный бренд. Производитель также откажется от трёхзначной нумерации моделей своих однокристальных систем (SoC), которую он использовал долгие годы. Тем самым компания хочет упростить узнаваемость нового бренда.

Источник изображения: Qualcomm

Отныне Snapdragon — это не просто название отдельной серии мобильных процессоров, а целый независимый бренд. Имя Qualcomm больше не будет использоваться в названии чипов. В этом направлении производитель начал двигаться с момента выпуска модели Snapdragon 888 Plus, на котором отсутствовал шильдик Qualcomm .

Источник изображения: Qualcomm

Самое важное изменение связано с названиями SoC. В течение многих лет Qualcomm использовала для обозначения моделей трёхзначную систему нумерации, например, Snapdragon 480, Snapdragon 765 или Snapdragon 888. Первое число указывало на серию. Например, 8-серия или 800-я, как принято называть в народе, является флагманской, а 4-я или 400-я — начальной. Второе число в названии модели чипа обычно указывало на поколение в рамках серии: например, Snapdragon 855 и Snapdragon 865. Третье число в свою очередь указывало на менее значительные изменения. Например, Snapdragon 768G являются слегка обновлённой версией Snapdragon 765G. По мнению Qualcomm , такая трёхзначная нумерация была слегка запутанной для покупателя. Кроме того, для продолжения трёхзначной схемы нумерации у производителя закончились числа. В прошлом году на рынке появился процессор 8-й (800-й) серии Snapdragon 888, в рамках седьмой (700-й) серии есть модель Snapdragon 780, а у шестой (600-й) — Snapdragon 695.

Нумерацию моделей решено было сменить на одночисловую. Первый процессор в рамках новой схемы нумерации моделей будет представлен 30 ноября. Речь идёт о флагманском чипе, который должен был называться Snapdragon 898, если следовать старой схеме нумерации. Следует добавить, что компания уже использует новую нумерацию процессоров в чипах для ПК. Примером служат те же модели Snapdragon 8cx Gen2 и Snapdragon 7c Gen2.

К сожалению, Qualcomm не сообщила, как именно будет выглядеть новая схема названий платформ. Об этом компания расскажет на грядущем мероприятии Snapdragon Tech Summit, которое будет проходить на следующей неделе.

Производитель также добавил, что название флагманских моделей процессоров отныне будут выделяться золотым цветом. Кроме того, компания решила отказаться от использования маркировки 5G в названии чипов, поскольку технология сотовой связи 5-го поколения будет использоваться во всех будущих SoC производителя.



