Первые результаты тестов Intel Alder Lake в Cinebench R20 и R23: флагманский Core i9-12900K почти догнал Ryzen 9 5950X

Немецкий портал TweakPC опубликовал результаты тестирования 16-ядерного флагманского процессора Core i9-12900K, 12-ядерного Core i7-12700K и 10-ядерного Core i5-12600K в синтетических бенчмарках Cinebench R20 и Cinebench R23.

Источник изображения: Intel

Флагманская модель серии Alder Lake тестировалась с четырьмя разными настройками предельной потребляемой мощности (125/150/180/241 Вт), чтобы показать, насколько увеличение потребления повышает производительность чипа. Как сообщалось ранее, Intel решила отказаться от старых значений TDP или PL1 в Processor Base Power (PBP), а PL2 в Maximum Turbo Power (MTP).

Наблюдения показали, что Core i9-12900K может прибавлять в производительности до 28 % с увеличением предельного значения мощности со 125 Вт (PBT) до 241 Вт (MTP). Тест проводился с использованием системы жидкостного охлаждения, которая не позволила процессору разогреться выше 81 градусов по Цельсию.

Производительность Intel Core i9-12900K на ватт потребляемой энергии. Источник изображений: TweakPC

Для сравнения Core i9-12900K также тестировался с воздушным кулером Dark Rock Pro 4, что привело к совсем иной картине. При выставленном максимальном значении энергопотребления температура чипа достигла 100 градусов по Цельсию всего за 4 минуты с начала теста:

Intel Core i9-12900K с воздушным охлаждением

Ниже представлены скриншоты с результатами тестирования производительности процессоров Alder Lake в тестах Cinebench R20 и Cinebench R23 при максимальном энергопотреблении. Источник предоставил только результаты многоядерных тестов. Для сравнения, флагманский 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X в многопоточном тесте Cinebench R23 набирает около 28 641 баллов, то есть новый флагман Intel при меньшем числе потоков максимально приблизился к конкуренту.

Источник изображения: VideoCardz

Intel Core i9-12900K

Intel Core i7-12700K

Intel Core i5-12600K

Официальный релиз процессоров Alder Lake-S состоится уже сегодня. Более подробно ознакомиться с флагманской моделью можно будет в нашем полноценном обзоре. Рекомендованная стоимость флагманской модели Core i9-12900K составляет $589, модель Core i7-12700K компания Intel оценила в $409, а младшая модель Core i5-12600K имеет рекомендованный ценник в $289.



