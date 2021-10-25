Jonsbo готовит алюминиевые ПК-корпуса D30 и D40 с лаконичным дизайном

Компания Jonsbo в скором времени выпустит компьютерные корпуса D30 и D40, предназначенные для построения настольных систем игрового класса. Интернет-источники обнародовали изображения и характеристики новинок.

Jonsbo готовит алюминиевые ПК-корпуса D30 и D40 с лаконичным дизайном

Здесь и ниже изображения Expreview.com

Модель Jonsbo D30 рассчитана на создание компактных десктопов на основе материнских плат типоразмера Micro-ATX. Возможна установка четырёх карт расширения. Версия Jonsbo D40 поддерживает платы АТХ и до семи карт расширения.

Обе новинки имеют лаконичный дизайн с «глухой» фронтальной панелью. Они изготовлены из алюминиевого сплава. Покупатели смогут выбирать между серебристым, белым и чёрным вариантами цветового исполнения.

Jonsbo готовит алюминиевые ПК-корпуса D30 и D40 с лаконичным дизайном

Допускается применение графических ускорителей длиной до 355 мм и блоков питания длиной до 220 мм. Высота процессорного кулера может достигать 168 мм. Есть возможность установки трёх накопителей формата 2,5" и ещё одного устройства стандарта 3,5"/2,5".

На фронтальную панель выведены по одному порту USB 3.2 Gen 1 Type-C и USB 3.2 Gen 1 Type-A, а также комбинированное 3,5-мм гнездо для наушников/микрофона.

Jonsbo готовит алюминиевые ПК-корпуса D30 и D40 с лаконичным дизайном

Вентиляторы воздушного охлаждения монтируются по следующей схеме: 2 ? 120/140 мм сверху, 1 ? 120 мм сзади и 3 ? 120 мм или 2 ? 140 мм снизу. В случае жидкостного охлаждения можно задействовать верхний и нижний радиаторы на 240 мм, а также тыльный радиатор на 120 мм.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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