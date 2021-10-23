Планы Intel не впечатлили инвесторов, курс акций компании просел на 12 %

По тщательной подготовке материалов к квартальному отчёту было понятно, что руководство Intel прилагает максимум усилий для убеждения инвесторов в выигрышности новой стратегии, подразумевающей активные инвестиции в расширение производства и литографию. Доводы не смогли оказать влияния на инвесторов, поэтому торги завершились снижением курса акций Intel на 12 %.

Планы Intel не впечатлили инвесторов, курс акций компании просел на 12 %

Источник изображения: Bloomberg

Во-первых, это вернуло акции компании на уровень начала января этого года — к периоду, который характеризовался недоверием к тогдашнему руководителю Intel Роберту Свону (Robert Swan), покинувшему свой пост к середине февраля. С приходом на его место Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) энтузиазм инвесторов заметно вырос, подогревая курс акций компании.

Во-вторых, само по себе снижение курса на 12 % уменьшило капитализацию Intel на $20 млрд до $203 млрд, и теперь эта величина меньше, чем у Broadcom — впервые за историю существования первой из компаний. Как поясняет Bloomberg, аналитики настороженно восприняли решение Intel увеличить капитальные затраты в ближайшие два года для освоения пяти новых техпроцессов к середине десятилетия и возвращения компании статуса технологического лидера. Не менее четырёх экспертов с Уолл-стрит снизили прогноз по курсу акций Intel после публикации квартального отчёта.

Представители Mizuho Securities, например, присвоили ценным бумагам Intel нейтральный статус, усомнившись в способности компании за счёт увеличения капитальных затрат вернуть технологическое лидерство в сегменте ПК и серверов. По мнению представителей Morgan Stanley, расчёт руководства Intel на рост рынка не совсем адекватен тем капитальным затратам, которые компании придётся понести. Напомним, что в перспективе ближайших пяти лет компания рассчитывает увеличивать выручку в среднем на 10–12 % ежегодно. Прогноз Intel по выручке на следующий год, достигающий $74 млрд, также не соответствует ожиданиям аналитиков, упоминающих сумму около $73,1 млрд.

Одновременно компания не только объявила о намерениях финансового директора Джорджа Дэвиса (George Davis) уйти в отставку в мае следующего года, но и была вынуждена перенести мероприятие для аналитиков с 18 ноября на 17 февраля. Патрик Гелсингер мотивировал это не только стремлением провести встречу в очном формате без характерных для пандемии ограничений, но и желанием привлечь нового кандидата на пост финансового директора компании к формированию её среднесрочной стратегии.

Что характерно, публикация квартального отчёта Intel вызвала не только рост курса акций AMD на десятые доли процента, но и оказала поддержку акциям поставщиков литографического оборудования и материалов, ведь корпорация должна будет увеличить затраты на закупку их продукции. Акции Applied Materials выросли в цене на 4,4 %, Lam Research — на 2,8 %, KLA Corp. — на 5,2 %. Все три компании около 8 % собственной выручки получают именно от Intel.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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