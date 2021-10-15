Netgear представила первую в мире четырёхдиапазонную Mesh-систему Wi-Fi 6E — цена $1500

Компания Netgear анонсировала систему Orbi Quad-band Mesh WiFi 6E (RBKE963), предназначенную для построения ячеистых беспроводных сетей с большой площадью покрытия.

Netgear представила первую в мире четырёхдиапазонную Mesh-систему Wi-Fi 6E — цена $1500

Здесь и ниже изображения Netgear

Новинка, как утверждается, представляет собой первое в мире четырёхдиапазонное решение для построения Mesh-сетей. Задействованы две полосы в диапазоне 5 ГГц, а также по одной полосе в диапазонах 2,4 и 6 ГГц. Платформа обеспечивает высочайшую пропускную способность.

Netgear представила первую в мире четырёхдиапазонную Mesh-систему Wi-Fi 6E — цена 00

Комплект включает основной маршрутизатор и два сателлита. Роутер наделён четырёхъядерным процессором с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 1 Гбайт оперативной памяти и 512 Мбайт флеш-памяти. Присутствуют по одному порту 10Gb Ethernet WAN и 2.5Gb Ethernet LAN, а также три разъёма 1Gb Ethernet LAN. У сателлитов набор сетевых интерфейсов включает один порт 2.5Gb Ethernet LAN и три порта 1Gb Ethernet LAN.

Netgear представила первую в мире четырёхдиапазонную Mesh-систему Wi-Fi 6E — цена 00

Скорость передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц достигает 1200 Мбит/с, в каждой из полос 5 ГГц — 2400 Мбит/с, в диапазоне 6 ГГц — 4800 Мбит/с. Общая площадь покрытия достигает 840 м2.

Для настройки ячеистой сети и удалённого управления служит сопутствующее приложение Orbi App. Продажи комплекта уже начались: его цена составляет примерно 1500 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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