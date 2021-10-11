Amazon работает над «умным» холодильником, который будет распознавать продукты и давать советы

Инженеры компании Amazon уже около двух лет работают над проектом «умного» холодильника. Устройство сможет самостоятельно распознавать продукты, отслеживать их пригодность и количество, напоминать о том, что надо купить, а также предусматривать вкусы владельцев и предлагать рецепты. Об этом пишет mind.ua с ссылкой на Business Insider.

Amazon работает над «умным» холодильником, который будет распознавать продукты и давать советы
Фото: thegadgetflow.com

Владельцу холодильника от Amazon не понадобится самостоятельно регистрировать продукты в системе или маркировать их. Внутри холодильника установлены видеокамеры под управлением нейросети, которая уже работает в безкассових супермаркетах Amazon Go — там она отслеживает, какие товары посетители кладут в корзины. Таким образом, холодильник от Amazon может сам «понимать», что лежит на его полках.

Холодильник будет следить за сроком годности продуктов, сообщать владельцу о его окончании, предлагать рецепты с использованием этих продуктов и помогать заказывать их в магазинах Amazon Fresh и Whole Foods.

Также устройство сможет собирать статистику популярности товаров, предусматривать вкусы владельца и советовать ему соответствующие продукты.

Судьба гаджета остается под вопросом

Источники сообщают, что Amazon не создает холодильник «с нуля» — компания будет сотрудничать с одним из производителей бытовой техники и оснащать его модели собственным технологиям. Среди этих технологий, скорее всего, будет и голосовой помощник Alexa.

Amazon тратит на разработку холодильника более $50 млн в год, но нет гарантий, что устройство выйдет на рынок. Проект вполне могут отменить из-за несовершенной работы нейросети — по информации Business Insider, тестировщикам устройства в Индии часто приходится маркировать продукты вручную.

Если холодильник все же поступит в продажу, то он наверняка будет недешевым — проект нацелен на домохозяйства с высокими доходами.

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