Apple и Dell могли заключить сделку, которая изменила бы мир ПК

Спустя 10 лет со дня смерти Стива Джобса (Steve Jobs) Майкл Делл (Michael Dell) издал мемуары, в которых рассказал о бывшем главе Apple . А ещё он поведал об одной несостоявшейся сделке: Джобс пытался убедить его лицензировать ПО Mac для работы на компьютерах с процессорами Intel .

Источник: cnet.com

За 10 лет, прошедших после ухода из жизни Джобса, iPhone, Mac и iPad превратили Apple в одну из самых дорогих компаний мира: более миллиарда человек сейчас используют технологии Apple в повседневной жизни. Это очень отличается от 1997 года, когда Джобс вернулся на пост временного главы Apple , и от банкротства компанию отделяли считанные месяцы. Джобсу пришлось искать помощи извне — он получил $150 млн инвестиций от Microsoft и Билла Гейтса (Bill Gates), а также был вынужден поддержать Internet Explorer вместо Netscape Navigator. Однако менее известным является тот факт, что Джобс пытался заключить сделку с Майклом Деллом и принадлежащей ему одноимённой компанией, и эта сделка могла бы изменить курс Apple и историю всей ИТ-индустрии.

В опубликованной на этой неделе книге мемуаров «Играй честно, но побеждай» (Play Nice But Win) Делл рассказал о том, как в юности увлёкся компьютером Apple II, о первой встрече с Джобсом, о том, как много лет спустя Джобс попытался лицензировать ему Mac OS X. Несмотря на то, что пресса называет их соперниками, Делл уверяет, что они с Джобсом стали добрыми друзьями. Он описывает основателя Apple как блестящего предпринимателя, опытного маркетолога, мечтателя и идеалиста, который изменил бизнес в целом.

Делл интересовался вычислительной техникой с самого детства. В 8 лет его внимание привлёк калькулятор от National Semiconductor, а в 14 лет (в 1979 году) он умолял родителей позволить ему купить компьютер Apple II, который стоил дорого — $1298. Весной следующего года Майкл впервые встретил Джобса лично. А пять лет спустя, когда Делл начал свой первый бизнес-проект в комнате общежития, он называл Джобса своим другом. К 1993 году Джобс уже был уволен из Apple и основал компанию NeXT, которая выпустила красивую, но дорогую рабочую станцию с собственной ОС и программой WebObjects для создания веб-приложений. В этом году Джобс приехал к Деллу в Техас и попытался убедить его использовать ОС Next на компьютерах Dell, утверждая, что она лучше, чем Windows, и такое решение смогло бы подорвать рынок рабочих станций на Unix, где царила Sun Microsystems. Однако под платформу NeXT было не так много ПО , и клиентов она не интересовала. Тем не менее, Dell немного поработала с NeXT и использовала WebObjects для создания своего первого интернет-магазина в середине девяностых.

В 1997 году Джобс вернулся в Apple и обратился к Dell с новым предложением. Mac OS запустили на процессорах Intel x86, которые составляли основу ПК Dell — и Джобс предложил лицензировать систему, чтобы дать покупателям возможность выбирать между ней и Windows. Делл решил, что это была отличная идея, и его компания вполне могла платить роялти за каждый проданный компьютер под управлением Mac OS, однако Джобс, опасаясь за будущее Apple , видел это по-другому. На компьютеры Dell должны были одновременно устанавливаться и Windows, и Mac OS — после чего пользователь должен был делать выбор, на какой платформе ему работать. При этом лицензионные отчисления Dell пришлось бы платить за каждый проданный ПК, а не за каждый выбор, сделанный в пользу Mac OS. Но была и ещё одна проблема: Джобс не гарантировал доступ к Mac OS через три, четыре или пять лет, что доставило бы потребителям Dell существенный дискомфорт.

В октябре 1997 года произошёл инцидент, после которого Майкл Делл стал считаться заклятым врагом Apple . В ходе выступления на отраслевой конференции, Деллу задали вопрос, что бы он сделал на месте Джобса, который в тот момент возвращал Apple к жизни. Сначала Делл не хотел отвечать, но когда вопрос повторили, он заявил: «Что бы я сделал? Я бы продал компанию и вернул деньги акционерам». Сейчас он характеризует это высказывание как «глупое» и «непрофессиональное». Однако фраза возымела вирусный эффект, и в итоге Деллу пришло электронное письмо от Джобса: «Гендиректорам нужно вести себя пристойно. Вижу, Вы такого мнения не придерживаетесь». В итоге они созвонились, и Делл рассказал о контексте, в котором прозвучало это высказывание. Джобс, кажется, его понял.

Однако несколько недель спустя Джобс в ходе внутреннего мероприятия Apple вывел на большой экран крупную фотографию Делла и эту его цитату и фактически выставил его врагом компании. Сейчас Делл считает, что это был вынужденный шаг, и сотрудникам Apple действительно на тот момент необходим был внешний враг, благодаря которому компанию удалось бы вывести из депрессивного состояния. Более того, он не исключает, что на месте Джобса сделал бы то же самое. Однако, несмотря на реальное или воображаемое соперничество Apple и Dell, на уровне личных отношений основатели компаний так и оставались скорее друзьями — по крайней мере, так утверждает Делл в своей книге.