Будущий флагман Core i9-12900K оказался заметно быстрее Ryzen 9 5950X в тесте Cinebench R23

Образец грядущего флагманского 16-ядерного процессора Intel Core i9-12900K поколения Alder Lake оказался заметно производительнее 16-ядерного флагманского процессора AMD Ryzen 9 5950X в многопоточном тесте бенчмарка Cinebench R23.

Источник изображения: Intel

Согласно CPU-Z, чип Intel работал на частоте до 5,3 ГГц, которую он, весьма вероятно, смог достичь благодаря фирменной технологии Thermal Velocity Boost. В многоядерном тесте производительности Cinebench R23 грядущий флагман Intel показал результат более 30 000 очков.

Флагманский процессор Ryzen 9 5950X на архитектуре Zen 3 оснащён 16 ядрами, способными обрабатывать 32 виртуальных потока. Старшая модель серии Alder Lake также оснащена 16 ядрами. Восемь из них, имеющих кодовое обозначение Golden Cove, являются высокопроизводительными ядрами с поддержкой технологии многопоточности Hyper-Threading. Восемь других — это энергоэффективные ядра Gracemont, не имеющие поддержки виртуальных потоков. То есть всего у Core i9-12900K имеется 24 потока.

Тестирование процессора Core i9-12900K проводилось в среде Windows 10, в которой отсутствует поддержка технологии Intel Thread Director — нового аппаратного планировщика, который позволит системе грамотно распределять задачи по потокам в чипах с гибридными архитектурами. Работать Thread Director будет исключительно с процессорами Alder Lake и Windows 11. По данным источника, чип тестировался в составе системы на базе материнской платы Gigabyte Z690 Aorus Ultra, оснащённой 32 Гбайт оперативной памяти DDR5-5200 в виде двух модулей, использующих четыре логических 40-битных канала.

Несмотря на разницу в количестве потоков, процессор Intel смог обогнать решение AMD. Результат Core i9-12900K составил 30 549 баллов, тогда как Ryzen 9 5950X набирает в этом тесте 25 586 баллов (по данным AnandTech). Актуальный же флагман Intel Core i9-11900K набирает в том же тесте 15 325 баллов.



