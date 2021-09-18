Представлен игровой ноутбук XMG Apex 17 M21 с процессором Ryzen 9 5900HX

Европейская компания Schenker Technologies представила портативный компьютер игрового уровня XMG Apex 17 M21, построенный на аппаратной платформе AMD.

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Максимальная конфигурация включает процессор Ryzen 9 5900HX. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер с возможностью одновременной обработки до 16 потоков инструкций. Базовая тактовая частота составляет 3,3 ГГц, максимальная частота — 4,6 ГГц. Для графической подсистемы доступен выбор из дискретных ускорителей NVIDIA GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3070.

Ноутбук получил 17,3-дюймовый дисплей формата Full HD с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Панель обладает частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 300 кд/м2. Обеспечивается 90-процентный охват цветового пространства sRGB.

Для модулей оперативной памяти DDR4 доступны два слота SO-DIMM. Кроме того, могут быть установлены два твердотельных накопителя M.2 2280. Лэптоп несёт на борту Ethernet-контроллер с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с.

В набор интерфейсов входят порты USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-A и USB 3.2 Gen2 Type-C, разъёмы HDMI 2.1 и Mini DisplayPort 1.4, а также стандартные аудиогнёзда. Габариты составляют 396 x 262 x 32,4 мм, вес — 2,5 кг.

Цена на портативный компьютер начинается с 1479 евро.



