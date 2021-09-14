Американская компания Intel хочет открыть завод по производству чипов в Европе, страну пока не выбрали

Американская компания Intel , производящая компоненты для компьютеров, планирует открыть большую фабрику по изготовлению чипов в Европе. Об этом сообщил главный исполнительный директор Пэт Гелсингер, пишет Fortune.

На строительство предприятия намерены выделить 95 млрд долларов, а старт проекта планируют уже в 2022 году.

"Мы хотим построить в Европе большую фабрику", - заявил Гелсингер.

По его словам, планируется построить восемь производственных объектов (модулей), а в конечном итоге они будут похожи на небольшой город. Ожидается, что к работе на предприятии привлекут 10 тысяч человек, и еще 90 тысяч рабочих мест будут поддерживаться включительно с поставщиками.

Страна, в которой разместят фабрику, еще не выбрана, но у Intel есть список из более 10 кандидатов. Общий объем инвестиций за 10 лет хотят увеличить до эквивалента 80 млрд евро.

По словам Гелсинджера, это будет ведущая фабрика по производству микросхем на планете с технологиями, которые сейчас разрабатываются в ASML - европейском поставщике полупроводникового оборудования.

Проект по производству микросхем является одной из составляющих стартегии Гелсингера, известной как IDM 2.0. Согласно стратегии, компания не только разрабатывает и собирает собственные микросхемы, но и является производителем полупроводников для производства литийных изделий для конкурентов.

Intel - крупнейшая в мире компания-производитель полупроводниковых элементов и устройств, наиболее известна как разработчик и производитель x86-серии микропроцессоров, процессоров для IBM-совместимых персональных компьютеров.