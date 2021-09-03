Fujifilm представила GFX 50S II — самую доступную среднеформатную камеру

Компания Fujifilm анонсировала среднеформатный фотоаппарат GFX 50S II со сменной оптикой. Утверждается, что это самая доступная камера в своём классе: приобрести её можно будет по ориентировочной цене 4000 долларов США без объектива в комплекте.

Fujifilm представила GFX 50S II — самую доступную среднеформатную камеру

Здесь и ниже изображения dpreview.com

В оснащение входит 51,4-мегапиксельный КМОП-сенсор (44 x 33 мм). За обработку изображений отвечает высокопроизводительный чип X-Processor 4. Величина светочувствительности — ISO 100–12800 с возможностью расширения до ISO 50–102400. Реализована система стабилизации изображения на основе сдвига датчика.

Fujifilm представила GFX 50S II — самую доступную среднеформатную камеру

Устройство позволяет делать фотографии с разрешением до 8256 x 6192 точки, а также записывать видеоматериалы в формате Full HD (1920 x 1080 пикселей) со скоростью до 30 кадров в секунду. Предусмотрены два слота SD/SDHC/SDXC для установки флеш-карт.

Fujifilm представила GFX 50S II — самую доступную среднеформатную камеру

Новинка оборудована 3,2-дюймовым дисплеем с изменяемым положением и поддержкой сенсорного управления. Есть электронный видоискатель со 100-процентным покрытием кадра.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth, порт USB 3.2 Gen1, интерфейс HDMI. Габариты составляют 150 x 104 x 87 мм, вес — приблизительно 900 г вместе с аккумуляторной батареей. Заряда последней хватит на 440 снимков.

Fujifilm представила GFX 50S II — самую доступную среднеформатную камеру

В продажу среднеформатная фотокамера Fujifilm GFX 50S II поступит в конце октября. Будет доступен комплект с объективом GF35-70mmF4.5-5.6 WR стоимостью 4500 долларов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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