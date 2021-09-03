Thrustmaster представила руль T248 с обратной связью для гоночных симуляторов

Компания Thrustmaster анонсировала гибридное рулевое колесо T248 с педальным узлом: комплект предназначен для пользователей, увлекающихся гоночными симуляторами.

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Особенность новинки — система обратной связи Force Feedback с тремя профилями работы: FFB 1, FFB 2 и FFB 3. В первом случае обеспечивается линейная обратная связь, пропорциональная игровым событиям. Режим FFB 2 предусматривает расширенную отдачу для улучшенного контроля скольжения. Наконец, профиль FFB 3 нацелен на максимальный уровень обратной связи, благодаря чему пользователи смогут почувствовать все неровности дороги.

На руле располагаются игровые органы управления. Кроме того, имеется небольшой дисплей для отображения телеметрии и полезной информации.

Магнитные подрулевые лепестки отвечают за быстрое переключение передач. Педальный блок T3PM предоставляет четыре варианта настроек для обеспечения максимально комфортного управления.

Новинка уже доступна для предварительного заказа по ориентировочной цене 400 долларов США . Фактические поставки планируется организовать во второй половине октября.



