Thrustmaster представила руль T248 с обратной связью для гоночных симуляторов

Компания Thrustmaster анонсировала гибридное рулевое колесо T248 с педальным узлом: комплект предназначен для пользователей, увлекающихся гоночными симуляторами.

Thrustmaster представила руль T248 с обратной связью для гоночных симуляторов

Здесь и ниже изображения Thrustmaster

Особенность новинки — система обратной связи Force Feedback с тремя профилями работы: FFB 1, FFB 2 и FFB 3. В первом случае обеспечивается линейная обратная связь, пропорциональная игровым событиям. Режим FFB 2 предусматривает расширенную отдачу для улучшенного контроля скольжения. Наконец, профиль FFB 3 нацелен на максимальный уровень обратной связи, благодаря чему пользователи смогут почувствовать все неровности дороги.

Thrustmaster представила руль T248 с обратной связью для гоночных симуляторов

На руле располагаются игровые органы управления. Кроме того, имеется небольшой дисплей для отображения телеметрии и полезной информации.

Магнитные подрулевые лепестки отвечают за быстрое переключение передач. Педальный блок T3PM предоставляет четыре варианта настроек для обеспечения максимально комфортного управления.

Thrustmaster представила руль T248 с обратной связью для гоночных симуляторов

Новинка уже доступна для предварительного заказа по ориентировочной цене 400 долларов США. Фактические поставки планируется организовать во второй половине октября.

Thrustmaster представила руль T248 с обратной связью для гоночных симуляторов


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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