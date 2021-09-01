Western Digital представила платформу для HDD рекордного объёма — с флеш-памятью и повышенной производительностью

Western Digital представила платформу для HDD рекордного объёма — с флеш-памятью и повышенной производительностью

Компания Western Digital представила OptiNAND — новую архитектуру жёстких дисков, которая предполагает сочетание флеш-памяти UFS и магнитных дисков с записью ePMR. И нет, это не так называемые гибридные жёсткие диски, которые активно продвигали разные производители около 10 лет назад. Здесь флеш-память выполняет совершенно другие функции.

Технология OptiNAND предполагает интеграцию в жёсткий диск промышленного UFS-накопителя WD iNAND. Эти накопители можно считать своего рода очень маленьким SSD, они сочетают контроллер и микросхемы памяти в одной упаковке. Предполагается применение 162-слойных чипов 3D TLC NAND от Kioxia, которые могут быть настроены на работу в режиме SLC.

В отличие от гибридных HDD, которые в имеющейся флеш-памяти хранили наиболее востребованные пользовательские данные, OptiNAND предполагает хранение во флеш-памяти метаданных, генерируемых самим накопителем. Это и информация об ошибках в позиционировании головки, полученная при заводской калибровке, и данные об операциях записи. У обычных HDD всё это хранится на самих пластинах, отнимая как пространство, так и производительность.

Western Digital представила платформу для HDD рекордного объёма — с флеш-памятью и повышенной производительностью

Возможность хранения данных об операциях записи на iNAND особенно важна на фоне всё возрастающей плотности размещения дорожек: любые HDD вынуждены периодически перезаписывать информацию для её сохранности, и чем плотнее размещены дорожки, тем чаще это надо делать. Поэтому HDD может терять в производительности, «отвлекаясь» на перезаписи. Наличие же флеш-памяти позволяет повысить точность отслеживания записей и распределить нагрузку. Это открывает путь к дальнейшему увеличению плотности, причём без ущерба для производительности.

Кроме того быстрая флеш-память UFS позволяет по сравнению с обычным HDD сохранить в 50 раз больше данных в случае аварийного отключения диска. Отмечается и общее повышение производительности, причём в независимости от того, включено ли кеширование записи или нет. И ещё флеш-память позволяет лучше оптимизировать прошивку накопителя под те или иные задачи.

Western Digital представила платформу для HDD рекордного объёма — с флеш-памятью и повышенной производительностью

WD будет строить накопители с OptiNAND на магнитных дисках с записью типа ePMR, что открывает путь к созданию жёстких диском объёмом более 20 Тбайт (от 2,2 Тбайт на пластину). Отмечается, что Western Digital уже передала избранным клиентам несколько экземпляров усовершенствованных накопителей на 20 Тбайт с девятью пластинами, поддержкой технологий ePMR и OptiNAND. А значит и коммерческое воплощение технологии не заставит себя ждать. Правда, в обозримом будущем технология OptiNAND будет применяться только в накопителях для серверов, центров обработки данных, систем хранения данных и прочих коммерческих применений. В потребительском сегменте она появится не скоро.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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