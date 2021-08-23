Флагманский Intel Core i9-12900K (Alder Lake-S) сравнили с Core i9-11900K и Ryzen 9 5900X в Adobe After Effects

Настольные процессоры семейства Alder Lake должны прийти на рынок этой осенью, и на прошедшей неделе Intel уже раскрыла детальную информацию об их особенностях и архитектуре. А теперь в Сети всплыли результаты тестирования старшей модели в будущем семействе, Core i9-12900K, в реальном приложении Adobe After Effects.

Флагманский Intel Core i9-12900K (Alder Lake-S) сравнили с Core i9-11900K и Ryzen 9 5900X в Adobe After Effects

Intel

Появившийся в базе данных PugetBench for After Effects результат (а вернее, два очень похожих результата) тестирования описывает различные аспекты производительности системы на базе Core i9-12900K в популярном ПО для редактирования видео и создания эффектов. В составе тестовой системы на базе Alder Lake значится материнская плата Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi, видеокарта GeForce RTX 3090 и 64 Гбайт памяти, полученные двумя модулями DDR5-4800 по 32 Гбайт. Операционная система — Windows 10 Pro (May 2021 Update), что нужно оговорить отдельно, потому что эта система не имеет оптимизаций под технологию Thread Director, и это способно отрицательно сказываться на производительности гибридного Alder Lake из-за неоптимального распределения потоков по ядрам.

Флагманский Intel Core i9-12900K (Alder Lake-S) сравнили с Core i9-11900K и Ryzen 9 5900X в Adobe After Effects

Полученные в After Effects результаты можно сопоставить с производительностью аналогичной системы с процессором Core i9-11900K — такие результаты есть в базе PugetBench. Например, в приведённой ниже таблице производительность Core i9-12900K сопоставлена с показателями Core i9-11900K, работающего в системе с платой Asus ROG Maximus XIII Hero, видеокартой GeForce RTX 3090 и 64 Гбайт памяти DDR4-2133. Кроме того, рядом можно увидеть результаты похожей системы на базе процессора Ryzen 9 5900X с видеокартой GeForce RTX 3090 и 64 Гбайт памяти DDR4-3200.

Флагманский Intel Core i9-12900K (Alder Lake-S) сравнили с Core i9-11900K и Ryzen 9 5900X в Adobe After Effects

С точки зрения итогового индекса PugetBench for After Effects, система на базе 16-ядерного Core i9-12900K примерно на 2 % быстрее системы со старшим восьмиядерным процессором Rocket Lake. Тем не менее нужно иметь в виду, что Adobe After Effects для многих ресурсоёмких операций использует GPU, поэтому столь незначительный отрыв может не характеризовать реальное преимущество нового процессора.

Кроме того, в тестах различных операций относительный результат Core i9-12900K выглядит лучше. В скорости рендеринга превосходство Alder Lake, например, составляет 11 %. Правда, есть и обратные примеры: в трекинге Core i9-11900K быстрее перспективной новинки на 7 %. Между тем, в сравнении с Ryzen 9 5900X новый Core i9-12900K выигрывает в любом случае.

Если исходить из логики наименований CPU, Core i9-12900K станет флагманской моделью среди десктопных Alder Lake. Этот процессор получит восемь P-ядер Golden Cove и восемь E-ядер Gracemont. Это значит, что речь идёт о 16-ядерном процессоре, который поддерживает исполнение 24 потоков одновременно. Чип получит L3-кеш объёмом 30 Мбайт и разблокированные множители для разгона. Как следует из более ранних утечек, максимальная частота Core i9-12900K составляет 5,3 ГГц при нагрузке на одно E-ядро и 5,0 ГГц при нагрузке на все E-ядра, либо 3,9 ГГц при нагрузке на одно P-ядро и 3,7 ГГц при нагрузке на все P-ядра. Тепловой пакет такого процессора должен составить 125 Вт. Анонс Alder Lake ожидается в конце октября, для их работы потребуются новые материнские платы на чипсетах 600-й серии с разъёмом LGA1700 и DDR5-памятью.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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