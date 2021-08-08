Intel провела тестовую трансляцию видео 8K HDR с токийской олимпиады

Компания Intel впервые провела общедоступную трансляцию видео формата 8K HDR с Олимпийских игр в Токио. Для этого потребовались собственные решения Intel , усилия японской телекомпании NHK и облачный сервис для передачи данных.

Источник: techhive.com

Съёмку с места событий провела японская телекомпания NHK, которая при помощи камеры Sony F65 CineAlta обеспечила картинку в разрешении 8K (7680?4320 пикселей) с частотой 60 кадров в секунду, 10-битным HLG и цветовой субдискретизацией 4:2:2. На выходе получился поток, который в несжатом виде требовал канала шириной 48 Гбит/с. По оптоволоконной линии данные отправлялись в Олимпийскую вещательную службу, где производилось преобразование в сигнал 4x12G SDI.

Источник: techhive.com

На следующем этапе проходило сжатие потока при помощи кодека Spin Digital Enc Live V1.0 HEVC. Эта задача решалась при помощи сервера с четырьмя процессорами Intel Xeon 8380H (в сумме 112 ядер) на SSD-дисках Optane 900P. На выходе система выдала два потока HEVC: 250 Мбит/с и 50–100 Мбит/с, в обоих случаях субдискретизация была 4:2:0. Что примечательно, кодирование и сжатие производились практически в реальном времени, задержка составляла от 250 до 400 мс.

Источник: techhive.com

Далее сигнал с высоким битрейтом отправлялся на открытое облако, правда, Intel не уточнила, какой именно инфраструктурой воспользовалась. Это могли быть AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure или Google Cloud. Поток был доступен по двум протоколам: HLS (HTTP Live Stream) с пакетными данными и переменным битрейтом и RTP (Real Time Protocol) без пакетизации и с постоянным битрейтом.

Источник: techhive.com

Один из авторов издания TechHive присутствовал на демонстрационном показе в Лос-Анджелесе. Поток транслировался через гигабитный роутер по Wi-Fi 6E на компьютер под управлением Windows 10. На компьютере были установлены один 18-ядерный процессор Intel Xeon W-2295, 64 Гбайт оперативной памяти и 1-терабайтный SSD-диск Intel . Декодирование видео в реальном времени производилось плеером Spin Digital V2.2.2, после чего отправлялось на 75-дюймовый 8K-телевизор по интерфейсу HDMI 2.1 с видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080. Марку и модель телевизора Intel также не уточнила. На выходе общая задержка при трансляции из Японии в Лос-Анджелес составляла от 2,5 до 4 секунд.

В правом нижнем углу основной картинки демонстрировались технические данные. Нагрузка на центральный процессор составляла около 42 %, графика была загружена примерно на 32 %, канал Wi-Fi показывал ширину от 20 до 100 Мбит/с, потому что приём сигнала производился по протоколу HLS с пакетными данными.



