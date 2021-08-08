Intel провела тестовую трансляцию видео 8K HDR с токийской олимпиады

Компания Intel впервые провела общедоступную трансляцию видео формата 8K HDR с Олимпийских игр в Токио. Для этого потребовались собственные решения Intel, усилия японской телекомпании NHK и облачный сервис для передачи данных.

Intel провела тестовую трансляцию видео 8K HDR с токийской олимпиады

Источник: techhive.com

Съёмку с места событий провела японская телекомпания NHK, которая при помощи камеры Sony F65 CineAlta обеспечила картинку в разрешении 8K (7680?4320 пикселей) с частотой 60 кадров в секунду, 10-битным HLG и цветовой субдискретизацией 4:2:2. На выходе получился поток, который в несжатом виде требовал канала шириной 48 Гбит/с. По оптоволоконной линии данные отправлялись в Олимпийскую вещательную службу, где производилось преобразование в сигнал 4x12G SDI.

Intel провела тестовую трансляцию видео 8K HDR с токийской олимпиады

Источник: techhive.com

На следующем этапе проходило сжатие потока при помощи кодека Spin Digital Enc Live V1.0 HEVC. Эта задача решалась при помощи сервера с четырьмя процессорами Intel Xeon 8380H (в сумме 112 ядер) на SSD-дисках Optane 900P. На выходе система выдала два потока HEVC: 250 Мбит/с и 50–100 Мбит/с, в обоих случаях субдискретизация была 4:2:0. Что примечательно, кодирование и сжатие производились практически в реальном времени, задержка составляла от 250 до 400 мс.

Intel провела тестовую трансляцию видео 8K HDR с токийской олимпиады

Источник: techhive.com

Далее сигнал с высоким битрейтом отправлялся на открытое облако, правда, Intel не уточнила, какой именно инфраструктурой воспользовалась. Это могли быть AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure или Google Cloud. Поток был доступен по двум протоколам: HLS (HTTP Live Stream) с пакетными данными и переменным битрейтом и RTP (Real Time Protocol) без пакетизации и с постоянным битрейтом.

Intel провела тестовую трансляцию видео 8K HDR с токийской олимпиады

Источник: techhive.com

Один из авторов издания TechHive присутствовал на демонстрационном показе в Лос-Анджелесе. Поток транслировался через гигабитный роутер по Wi-Fi 6E на компьютер под управлением Windows 10. На компьютере были установлены один 18-ядерный процессор Intel Xeon W-2295, 64 Гбайт оперативной памяти и 1-терабайтный SSD-диск Intel. Декодирование видео в реальном времени производилось плеером Spin Digital V2.2.2, после чего отправлялось на 75-дюймовый 8K-телевизор по интерфейсу HDMI 2.1 с видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080. Марку и модель телевизора Intel также не уточнила. На выходе общая задержка при трансляции из Японии в Лос-Анджелес составляла от 2,5 до 4 секунд.

В правом нижнем углу основной картинки демонстрировались технические данные. Нагрузка на центральный процессор составляла около 42 %, графика была загружена примерно на 32 %, канал Wi-Fi показывал ширину от 20 до 100 Мбит/с, потому что приём сигнала производился по протоколу HLS с пакетными данными.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На взлом защитного TPM-модуля ноутбука эксперты Dolos Group потратили всего полчасаНа взлом защитного TPM-модуля ноутбука эксперты Dolos Group потратили всего полчаса
BOE представила игровой монитор с частотой 480 Гц и временем отклика 1 мсBOE представила игровой монитор с частотой 480 Гц и временем отклика 1 мс
AMD заявила, что не боится конкуренции с фирменными процессорами AppleAMD заявила, что не боится конкуренции с фирменными процессорами Apple
Sony предупредила фотографов, что лазеры могут повредить датчики камерSony предупредила фотографов, что лазеры могут повредить датчики камер
Дефицит чипов может угрожать нацбезопасности. Страны начинают выпуск собственных микросхемДефицит чипов может угрожать нацбезопасности. Страны начинают выпуск собственных микросхем
Блок рекламы


Похожие новости
Все видеокарты Radeon RX 6000 вместе взятые не смогли обогнать GeForce RTX 3090 по популярности в SteamВсе видеокарты Radeon RX 6000 вместе взятые не смогли обогнать GeForce RTX 3090 по популярности в Steam
Британский регулятор окончательно одобрил SK Hynix поглощение бизнеса Intel по производству NAND и SSDБританский регулятор окончательно одобрил SK Hynix поглощение бизнеса Intel по производству NAND и SSD
Palit заявила, что из-за майнинга видеокарты ежегодно теряют 10 % производительностиPalit заявила, что из-за майнинга видеокарты ежегодно теряют 10 % производительности
ASRock выпустила материнскую плату C621A WS для рабочих станций на базе Intel Xeon W-3300ASRock выпустила материнскую плату C621A WS для рабочих станций на базе Intel Xeon W-3300
Intel представила процессоры Xeon W-3300 — огромные Ice Lake для мощных рабочих станцийIntel представила процессоры Xeon W-3300 — огромные Ice Lake для мощных рабочих станций
Palit выпустила компактную видеокарту GeForce RTX 3070 LHR длиной 238 ммPalit выпустила компактную видеокарту GeForce RTX 3070 LHR длиной 238 мм
Intel показала 7-нм кристаллы процессоров Meteor LakeIntel показала 7-нм кристаллы процессоров Meteor Lake
Intel назвала первых заказчиков, для которых будет делать чипы, — это Qualcomm и AmazonIntel назвала первых заказчиков, для которых будет делать чипы, — это Qualcomm и Amazon
MSI намерена продать 24 млн материнских плат и видеокарт в 2021 году и получить рекордную прибыльMSI намерена продать 24 млн материнских плат и видеокарт в 2021 году и получить рекордную прибыль
EVGA выпустила 600-долларовую плату Z590 Dark для экстремального разгона Intel Rocket Lake-SEVGA выпустила 600-долларовую плату Z590 Dark для экстремального разгона Intel Rocket Lake-S
Последние новости
Подгружаем последние новости