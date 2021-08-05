AMD заявила, что не боится конкуренции с фирменными процессорами Apple

Компания AMD впервые рассказала о своём отношении к процессору Apple M1 на архитектуре ARM. В интервью изданию The Indian Express корпоративный вице-президент по вопросам управления сбытом продукции и рекламы AMD Дэвид Макафи (David McAfee) отметил, что его компания не боится перехода Apple на собственные процессоры. По мнению компании, шаги, предпринимаемые Apple, вряд ли могут как-то серьёзно повлиять на стратегию AMD в будущем.

AMD заявила, что не боится конкуренции с фирменными процессорами Apple

Источник изображений: Apple

«Если взглянуть на нашу дорожную карту будущих продуктов, то можно увидеть, что она очень конкурентоспособна против того, что делает Apple. Они решили использовать другой подход к разработке своего чипа. Они сделали ставку на однопоточную производительность. Такая же особенность имеется у наших собственных процессоров на архитектуре Zen. Я не думаю, что решения Apple могут как-то значительно повлиять на нашу стратегию», — сказал Макафи.

Из его слов понятно, что AMD вполне осведомлена о сильных сторонах чипа M1, но в то же время уверена в своих текущих и будущих продуктах, которые смогут противостоять любым возможны угрозам со стороны чипсета Apple и его наследников.

Apple M1 очень уверенно конкурирует с решениями Intel, особенно в вопросах энергоэффективности и тепловыделения. И именно это, как считает сама Apple, положительно выделяет его на фоне конкурента. По её словам, чип потребляет всего четверть той мощности, что требуется флагманским x86-процессорам Intel и имеет гораздо больше запаса по мощности.

AMD заявила, что не боится конкуренции с фирменными процессорами Apple

Представитель AMD в интервью отметил, что им это также хорошо известно:

«Я бы сказал, что наиважнейшее новшество, которое Apple привнесла в свою экосистему компьютеров, позаимствовав его из среды мобильных устройств, является значительно повышенные показатели времени автономной работы и энергоэффективности».

По словам Макафи, AMD не рассматривает Apple в качестве конкурента на процессорном рынке. Он отметил, что в конечном итоге оба производителя имеют одну цель — предоставить максимально комфортный пользовательский опыт своим клиентам и просто используют для этого разные подходы. AMD продвигает свои решения через OEM-партнёров, Apple сосредоточена на своей экосистеме. Более того обе компании роднят долгие партнёрские отношения, касающиеся графических карт. Напомним, совсем недавно AMD выпустила эксклюзивную серию профессиональных графических ускорителей Radeon PRO W6000X на архитектуре RDNA 2 для компьютеров Apple Mac Pro.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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