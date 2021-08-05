На взлом защитного TPM-модуля ноутбука эксперты Dolos Group потратили всего полчаса

Споры о необходимости аппаратного TPM-модуля в компьютерах не утихают с тех пор, как Microsoft объявила об их обязательном использовании в машинах, на которые планируется установка Windows 11. Оказалось, что подобное решение обеспечивает лишь иллюзию безопасности и его вполне по силам взломать настоящим экспертам менее чем за час.

arstechnica.com

В рамках одного из экспериментов эксперты по информационной безопасности из компании Dolos Group получили ноутбук Lenovo без каких-либо дополнительных «вводных» о системах его защиты.

Предварительный анализ позволил выяснить, что т.н. Trusted Platform Module (TPM 2.0) является самым слабым местом системы. Продвигая использование технологии, в Microsoft заявляли, что «Trusted Platform Module (TPM) разработан для обеспечения аппаратных, связанных с обеспечением безопасности функций. TPM-чип представляет собой безопасный криптопроцессор, разработанный для выполнения криптографических операций. Чип использует многочисленные механизмы физической защиты от взлома и вредоносное программное обеспечение не может справиться с системой безопасности TPM».

Dolos Group удалось выяснить, что TPM украденного или утерянного ноутбука вряд ли способен защитить от настоящих хакеров. По словам специалистов, взломщик может организовать атаку, используя простое и относительно недорогое оборудование и общедоступные инструменты.

Хотя сам TPM-чип имеет несколько уровней защиты, включая физические, интерфейс его связи с процессором, например, не защищён. Эксперты сравнили взлом компьютера с TPM с ограблением Форта Нокс — вместо того, чтобы нападать на само хранилище, гораздо проще ограбить выезжающую из него и не такую «непробиваемую» машину.

Для этого действительно потребуются некоторые инструменты для подключения к SPI-шине, соединяющей TPM и процессор, но после специальное ПО позволяет идентифицировать ключ, скрытый в массиве передаваемых данных. В результате возможны не только дешифровка диска и получение других данных, позволяющих получить доступ к информации не только одного конкретного ноутбука, но и всей внутренней сети, с которой он работает.

Новости позволяют серьёзно усомниться в эффективности защиты с помощью TPM, по крайней мере — если скрытая на ноутбуке и в локальной сети информация действительно является ценностью для некой преступной группы.



