Британский регулятор окончательно одобрил SK Hynix поглощение бизнеса Intel по производству NAND и SSD

Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA — Competition and Markets Authority) окончательно одобрило SK Hynix поглощение подразделений Intel , специализирующихся на производстве NAND и SSD. Ведомство постановило, что сделка, которая оценивается в $9 млрд, не окажет негативного влияния на местных потребителей.

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Корейская и американская компании договорились о процедуре частичного поглощения в октябре прошлого года, а в апреле 2021 года Управление решило провести дополнительное расследование возможных последствий этой сделки. CMA поставило задачу выяснить, не приведёт ли поглощение к «существенному снижению конкуренции на любом рынке или рынках товаров или услуг в Соединённом Королевстве». В частности, ведомство беспокоилось о потенциально возможных совпадениях поставок SSD-дисков и прочих продуктов на базе памяти типа NAND.

Однако по результатам расследования стало ясно, что опасения не подтвердились. CMA смогло найти подтверждения того, что в случае завершения процедуры сделки на рынке останутся сильные конкуренты. Более того, в ходе расследования представители этих конкурентов заявили о своих планах расширять свои мощности. Ведомство также опубликовало 31-страничный документ, в котором, среди прочего, директор по слияниям в Управлении Элени Гулиу (Eleni Gouliou) заявила: «CMA не считает, что это... слияние может привести к значительному снижению конкуренции на рынке или рынках Соединённого Королевства».



