ASRock выпустила материнскую плату C621A WS для рабочих станций на базе Intel Xeon W-3300

Компания ASRock представила материнскую плату C621A WS на базе чипсета Intel C621A для новейших процессоров Xeon W-3300, анонсированных ранее. Новинка подойдёт для построения высокопроизводительной однопроцессорной рабочей станции для производства цифрового контента, рендеринга и любых других задач.

Источник изображений: ASRock

В составе материнской платы ASRock C621A WS имеются процессорный разъём LGA 4189, четыре слота PCIe 4.0 x16 с возможностью установки до четырёх двухслотовых видеокарт, три разъёма PCIe 4.0 x8, а также восемь посадочных мест для оперативной памяти стандартов DDR4 RDIMM, LRDIMM и модулей Intel Optane Persistent Memory.

В оснащение платы входит контроллер Intel X710-AT2, обеспечивающий поддержку двух 10-гигабитных (10GbE) каналов проводной сети. Кроме того, плата оснащена двумя дополнительными разъёмами LAN с поддержкой скорости передачи данных до 1 Гбит/с, работа которых обеспечивается контроллером Intel i210.

Набор внешних интерфейсов у новинки весьма богатый. Плата оснащена двумя фронтальными разъёмами USB 3.2 Gen2 Type-C, шестью USB 3.2 Gen1, четыре из которых выводятся спереди, а два сзади, а также тремя разъёмами USB2.0.

Производитель также заявляет для новинки поддержку удалённого управления через интерфейс IPMI, дающий администратору системы возможность мониторинга состояния рабочей станции.

О цене и доступности материнской платы C621A WS компания ASRock ничего не сообщила.



