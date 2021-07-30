ASRock выпустила материнскую плату C621A WS для рабочих станций на базе Intel Xeon W-3300

Компания ASRock представила материнскую плату C621A WS на базе чипсета Intel C621A для новейших процессоров Xeon W-3300, анонсированных ранее. Новинка подойдёт для построения высокопроизводительной однопроцессорной рабочей станции для производства цифрового контента, рендеринга и любых других задач.

ASRock выпустила материнскую плату C621A WS для рабочих станций на базе Intel Xeon W-3300

Источник изображений: ASRock

В составе материнской платы ASRock C621A WS имеются процессорный разъём LGA 4189, четыре слота PCIe 4.0 x16 с возможностью установки до четырёх двухслотовых видеокарт, три разъёма PCIe 4.0 x8, а также восемь посадочных мест для оперативной памяти стандартов DDR4 RDIMM, LRDIMM и модулей Intel Optane Persistent Memory.

ASRock выпустила материнскую плату C621A WS для рабочих станций на базе Intel Xeon W-3300

В оснащение платы входит контроллер Intel X710-AT2, обеспечивающий поддержку двух 10-гигабитных (10GbE) каналов проводной сети. Кроме того, плата оснащена двумя дополнительными разъёмами LAN с поддержкой скорости передачи данных до 1 Гбит/с, работа которых обеспечивается контроллером Intel i210.

ASRock выпустила материнскую плату C621A WS для рабочих станций на базе Intel Xeon W-3300

Набор внешних интерфейсов у новинки весьма богатый. Плата оснащена двумя фронтальными разъёмами USB 3.2 Gen2 Type-C, шестью USB 3.2 Gen1, четыре из которых выводятся спереди, а два сзади, а также тремя разъёмами USB2.0.

ASRock выпустила материнскую плату C621A WS для рабочих станций на базе Intel Xeon W-3300

Производитель также заявляет для новинки поддержку удалённого управления через интерфейс IPMI, дающий администратору системы возможность мониторинга состояния рабочей станции.

ASRock выпустила материнскую плату C621A WS для рабочих станций на базе Intel Xeon W-3300

О цене и доступности материнской платы C621A WS компания ASRock ничего не сообщила.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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