EVGA выпустила 600-долларовую плату Z590 Dark для экстремального разгона Intel Rocket Lake-S

EVGA выпустила 600-долларовую плату Z590 Dark для экстремального разгона Intel Rocket Lake-S

Компания EVGA представила материнскую плату Z590 Dark на базе чипсета Intel Z590. Новинка выполнена в форм-факторе E-ATX с размерами 304,8 ? 276,6 мм, построена на 10-слойном текстолите и предлагает очень мощную 21-фазную подсистему питания, предназначенную для экстремального разгона процессоров Intel Core 11-го поколения (Rocket Lake-S).

В арсенале EVGA Z590 Dark имеются два разъёма DDR4 с поддержкой до 64 Гбайт ОЗУ стандарта DDR4-5333+, два разъёма PCIe 4.0 x16 с поддержкой SLI и один PCIe x4, а также три разъёма M.2 для NVMe-накопителей.

EVGA выпустила 600-долларовую плату Z590 Dark для экстремального разгона Intel Rocket Lake-S

Плата предлагает широкие возможности для разгона. Она оснащена точками мониторинга температуры и напряжения и предлагает поддержку тройного режима BIOS с возможностью отката до последних стабильных настроек разгона CPU и обновления прошивки без установленного процессора. Кроме того, здесь предусмотрена возможность блокировки множителя процессора и быстрой смены между минимальными и максимальными настройками разгона в режиме реального времени.

EVGA выпустила 600-долларовую плату Z590 Dark для экстремального разгона Intel Rocket Lake-S

EVGA выпустила 600-долларовую плату Z590 Dark для экстремального разгона Intel Rocket Lake-S

В распоряжении EVGA Z590 Dark также имеются два разъёма для подключения помп СЖО и шесть разъёмов для подключения дополнительных вентиляторов охлаждения. Плата может предложить более десятка различных разъёмов USB, восемь портов SATA III, а также по одному разъёму HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4.

EVGA выпустила 600-долларовую плату Z590 Dark для экстремального разгона Intel Rocket Lake-S


EVGA выпустила 600-долларовую плату Z590 Dark для экстремального разгона Intel Rocket Lake-S

Сетевые возможности EVGA Z590 Dark обеспечивают сразу два контроллера Intel с поддержкой проводного соединения со скоростью до 2,5 Гбит. Кроме того, предлагается поддержка беспроводных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

EVGA выпустила 600-долларовую плату Z590 Dark для экстремального разгона Intel Rocket Lake-S

Производитель оценил материнскую плату Z590 Dark в $600.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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