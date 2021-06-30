Представлен самый легкий ноутбук в мире HP Pavilion Aero 13 Компания HP представила новый ультрабук HP Pavilion Aero 13.

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Конечно же, главной особенностью HP Pavilion Aero 13 стал его внешний вид. Ноутбук получил тонкий корпус, выполненный из легкого магниево-алюминиевого сплава, благодаря которому вес девайса составил всего 987 грамм. Новинка будет доступна в четырех цветовых вариантах – розовое золото, золото, керамический белый и серебристый.

При этом HP Pavilion Aero 13 также может похвастаться отличными техническими характеристиками. Ноутбук получил процессоры AMD Ryzen 5000-ой серии, выполненные по нормам 7-нанометрового техпроцесса. Эти чипы оснащены достаточно производительной графикой Radeon Vega, мощность которой достигает дискретных решений Nvidia начального уровня. 13,3-дюймовый дисплей оснащается IPS матрицей с соотношением сторо 16:10 и разрешением FullHD или 2,5К. Производитель обещает до 10,5 часов автономной работы от одного заряда.

HP Pavilion Aero 13 поступят в продажу в июле по цене от 749 долларов.



