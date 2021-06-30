Представлен самый легкий ноутбук в мире HP Pavilion Aero 13

Представлен самый легкий ноутбук в мире HP Pavilion Aero 13 Компания HP представила новый ультрабук HP Pavilion Aero 13.  

Представлен самый легкий ноутбук в мире HP Pavilion Aero 13

MacBook Air 13 на M2 в новом дизайне еще не вышел, а у него уже появился конкурент

Конечно же, главной особенностью HP Pavilion Aero 13 стал его внешний вид. Ноутбук получил тонкий корпус, выполненный из легкого магниево-алюминиевого сплава, благодаря которому вес девайса составил всего 987 грамм. Новинка будет доступна в четырех цветовых вариантах – розовое золото, золото, керамический белый и серебристый.

При этом HP Pavilion Aero 13 также может похвастаться отличными техническими характеристиками. Ноутбук получил процессоры AMD Ryzen 5000-ой серии, выполненные по нормам 7-нанометрового техпроцесса. Эти чипы оснащены достаточно производительной графикой Radeon Vega, мощность которой достигает дискретных решений Nvidia начального уровня. 13,3-дюймовый дисплей оснащается IPS матрицей с соотношением сторо 16:10 и разрешением FullHD или 2,5К. Производитель обещает до 10,5 часов автономной работы от одного заряда.

HP Pavilion Aero 13 поступят в продажу в июле по цене от 749 долларов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Модули памяти DDR5-4800 появились в продаже: комплект объёмом 32 Гбайт стоит $310Модули памяти DDR5-4800 появились в продаже: комплект объёмом 32 Гбайт стоит $310
Монитор MSI Modern MD271P подходит для решения повседневных задачМонитор MSI Modern MD271P подходит для решения повседневных задач
Lexar выпустит флеш-карты SD Express с высокой скоростью передачи данныхLexar выпустит флеш-карты SD Express с высокой скоростью передачи данных
Собственное предприятие Huawei по производству полупроводниковых компонентов начнёт работу в 2022 годуСобственное предприятие Huawei по производству полупроводниковых компонентов начнёт работу в 2022 году
NVIDIA выпустит ускоритель вычислений A100 в формате PCIe с 80 Гбайт памяти HBM2eNVIDIA выпустит ускоритель вычислений A100 в формате PCIe с 80 Гбайт памяти HBM2e
Блок рекламы


Похожие новости
Представлены мониторы Designed for Xbox, которые раскроют все особенности Xbox Series X и SПредставлены мониторы Designed for Xbox, которые раскроют все особенности Xbox Series X и S
Бизнес-ноутбуки Dynabook Tecra A40-J и Tecra A50-J оснащены чипом Intel Core 11-го поколенияБизнес-ноутбуки Dynabook Tecra A40-J и Tecra A50-J оснащены чипом Intel Core 11-го поколения
Игровой ноутбук Razer Blade 14 с чипом AMD Ryzen 9 5900HX весит 1,78 кгИгровой ноутбук Razer Blade 14 с чипом AMD Ryzen 9 5900HX весит 1,78 кг
Игровой ноутбук Cyberpower Tracer III Evo HDR-600 оснащён экраном с частотой обновления 144 ГцИгровой ноутбук Cyberpower Tracer III Evo HDR-600 оснащён экраном с частотой обновления 144 Гц
Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook Pro 14/15 на процессорах AMD Ryzen 5000Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook Pro 14/15 на процессорах AMD Ryzen 5000
Представлен ридер Kobo Elipsa с большим экраном E Ink Carta 1200 за $400Представлен ридер Kobo Elipsa с большим экраном E Ink Carta 1200 за $400
HP Omen 16 станет одним из первых игровых ноутбуков с графикой AMD Radeon RX 6000MHP Omen 16 станет одним из первых игровых ноутбуков с графикой AMD Radeon RX 6000M
Xiaomi показала свой самый мощный ноутбук Mi Notebook Pro XXiaomi показала свой самый мощный ноутбук Mi Notebook Pro X
MSI обновила игровые ноутбуки процессорами Tiger Lake-H и видеокартами GeForce RTX 3000MSI обновила игровые ноутбуки процессорами Tiger Lake-H и видеокартами GeForce RTX 3000
HP представила рабочие ноутбуки ZBook G8 на процессорах Intel Tiger Lake-HHP представила рабочие ноутбуки ZBook G8 на процессорах Intel Tiger Lake-H
Последние новости
Подгружаем последние новости