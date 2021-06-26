Глава Intel считает, что дефицит компонентов достигнет пика во втором полугодии

Недавно занявший свой пост генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) продолжает утверждать, что дефицит компонентов затянется до конца 2022 года. Новым в этом прогнозе является утверждение об усугублении ситуации в следующем полугодии. Зато потом отрасль ожидает десятилетие стабильного роста.

Глава Intel считает, что дефицит компонентов достигнет пика во втором полугодии

Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

Своими соображениями Патрик Гелсингер в очередной раз поделился с Bloomberg: «Я не ожидаю, что полупроводниковая отрасль вернётся к здоровому балансу спроса и предложения до 2023 года. Для различных отраслей ситуация сперва станет хуже, прежде чем наступит улучшение». По его словам, пандемия и её последствия стали главными причинами возникновения дефицита компонентов, при этом Intel оказалась в более выгодном положении по сравнению с конкурентами благодаря наличию у компании собственных производственных предприятий.

После завершения периода дефицита, как убеждён глава Intel, отрасль ожидает десятилетие стабильного роста спроса на полупроводниковые компоненты. Сети 5G и абонентские устройства для них, электромобили и системы искусственного интеллекта — их распространение будет способствовать стабильному росту спроса на электронные компоненты. Ежегодный прирост выручки от их реализации в среднем окажется выше 5 %. Не все участники рынка, как утверждает Bloomberg, полны оптимизма в этом смысле. Глава Broadcom Хок Тань (Hock Tan), например, в этом месяце заявил, что после достижения пиковой выручки отрасль вернётся к более низким темпам роста.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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