Sabrent представила огромный внешний SSD за $2900 — 16 Тбайт и скорость до 2,7 Гбайт/с

Sabrent собирается выпустить на рынок огромный внешний твердотельный накопитель Rocket XTRM-Q объёмом 16 Тбайт, который на самом деле объединяет в одном корпусе два накопителя, ёмкостью 8 Тбайт каждый.

tweaktown.com

Пользователи смогут использовать устройство в качестве одного 16-Тбайт логического диска, в котором два 8-Тбайт SSD объединены в массив RAID 0. В таком режиме Rocket XTRM-Q сможет предложить скорость чтения до 2,8 Гбайт/с. Для подключения к системе используется интерфейс Thunderbolt 3 с пропускной способностью до 40 Гбит/с (до 5 Гбайт/с).

Конечно, новинку можно будет использовать в виде дух независимых накопителей по 8 Тбайт каждый. Ещё доступна возможность использовать накопитель в режиме RAID 1, в котором данные будут сохраняться одновременно на обоих 8-Тбайт накопителях, обеспечивая резервное копирование. Конечно, в таком режиме эффективная ёмкость сократится вдвое.

Sabrent Rocket XTRM-Q выйдет на рынок по внушительной цене в $2900. Тем не менее, пользователей, которым необходимо именно такое устройство, его стоимость вряд ли отпугнёт.



