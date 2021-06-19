Гибрид ридера и планшета KloudNote оснащён экраном E Ink с перьевым управлением

Компания Geniatech, довольно известный поставщик одноплатных компьютеров для разработчиков, анонсировала любопытную новинку — устройство под названием KloudNote, представляющее собой гибрид планшета и ридера.

Здесь и ниже изображения Geniatech

Гаджет оснащён монохромным дисплеем на электронной бумаге E Ink размером 10,3 дюйма по диагонали. Панель обладает разрешением 1872 x 1404 точки. Поддерживается сенсорное управление: работать с экраном можно при помощи пальцев и специального пера с функцией распознавания до 4096 уровней силы нажатия. Таким образом, можно рисовать, писать, делать заметки, оставлять комментарии к документам и пр.

Устройство оборудовано процессором с четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A35, работающими на частоте 1,2 ГГц. В арсенале KloudNote — 2 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель eMMC вместимостью 16 Гбайт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2, порт USB Type-C и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников.

Возможна работа с документами PDF/EPUB/TXT/HTML/RTF/FB2/DOC/MOBI/CHM, графическими файлами PNG/JPG/TIFF/BMP и аудиозаписями WAV/MP3.

Новинка имеет размеры 250 x 175 x 7,6 мм и весит 385 г. Установлен аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч. Цена — около 450 долларов США .



