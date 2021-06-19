К середине десятилетия серверная выручка NVIDIA может утроиться, заметно обойдя сегмент видеокарт

Совместное выступление генеральных директоров Arm и NVIDIA на отраслевом мероприятии придало оптимизма инвесторам, самые впечатлительные из них даже заявили, что в 2025 году NVIDIA выручит от реализации центральных процессоров серверного назначения $1,5 млрд. Совокупная выручка в серверном сегменте может утроиться от текущих значений.

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Подобными прогнозами делится со страниц ресурса Barron’s аналитик Bank of America Вивек Арья (Vivek Arya). По его мнению, к 2025 году NVIDIA окончательно простится с историческим имиджем разработчика графических процессоров для игровых видеокарт. К тому времени выручка NVIDIA в серверном сегменте увеличится втрое до $30,04 млрд. Подобному прогрессу будет способствовать реализация потенциала, заложенного сделками по поглощению Mellanox и Arm — при условии, что последняя состоится.

Прочие отраслевые эксперты ожидают, что серверная выручка NVIDIA в 2024 году вырастет последовательно на 12 % до $12,23 млрд, поэтому оценки Bank of America на этом фоне выглядят слишком оптимистичными. К тому времени, согласно консенсусу аналитиков, выручка NVIDIA в игровом сегменте достигнет $12,79 млрд, продолжая доминировать над серверной. Надо сказать, что прецеденты превышения серверной выручкой игровых доходов NVIDIA уже имеются — во втором квартале прошлого фискального года, сразу после поглощения Mellanox, это как раз и случилось, но в дальнейшем на динамику доходов начали влиять сезонные факторы в игровом сегменте и криптовалютный бум, позволив этой статье бюджета компании снова уйти в отрыв.



