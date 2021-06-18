Дефицит чипов привлёк к ним внимание преступников — в Гонконге банда украла партию микросхем на $650 тыс.

Дефицит микрочипов привёл к серьёзным проблемам и изменениям не только в промышленности, но и затронул криминальный мир Гонконга. Рост цен на полупроводники привёл к тому, что микросхемы стали товаром, на который обратила своё внимание организованная преступность, и начала их воровать.

Дефицит чипов привлёк к ним внимание преступников — в Гонконге банда украла партию микросхем на $650 тыс.

ithome.com

В гонконгском районе Туэнь Мун произошло ограбление экспедитора логистической компании, ответственного за транспортировку груза микрочипов. Нанесённый ущерб составил порядка 650 000 долларов. Примечательно, что преступники украли не готовые продукты вроде игровых консолей, а комплектующие, конечным покупателем которых может стать только оптовый покупатель вроде небольшого завода.

Логистическая компания была нанята для транспортировки 14 коробок с микросхемами на завод East Asia Spinning Factory. Они хранились на первом этаже склада. Не исключено, что кто-то из работников склада или компании поделился информацией с преступниками.

По словам экспедитора, после того, как грузовик логистической компании прибыл в промышленное здание, он выгрузил коробки в лифт, но ему помешали злоумышленники. Избив сопровождающего груз, они поместили чипы в свой грузовик и скрылись. Пострадавший сообщил о происшествии коллегам, а те вызвали полицию.

Расследование поручено районному подразделению полиции, занимающегося борьбой с местными бандами. Теперь оно занимается розыском злоумышленников и пропавшего груза.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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