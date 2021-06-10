Razer представила геймерские беспроводные наушники-вкладыши Hammerhead True Wireless X с подсветкой

Razer представила геймерские беспроводные наушники-вкладыши Hammerhead True Wireless X с подсветкой

Компания Razer представила полностью беспроводные наушники Hammerhead True Wireless X. Новинка предназначена для геймеров, и выделяется среди других подобных устройств сенсорным управлением и фирменной зелёной светодиодной подсветкой.

В основе Hammerhead True Wireless X используются 13-мм драйверы. Элементы сенсорного управления, расположенные на каждом наушнике, обеспечивают быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям, таким как управление вызовами, регулировка громкости или активация игрового режима, который характеризуется крайне низкой для беспроводных наушников задержкой 60 мс.

Razer представила геймерские беспроводные наушники-вкладыши Hammerhead True Wireless X с подсветкой

Новинка совместима с Google Fast Pair для Android и используют стандарт беспроводного подключения Bluetooth 5.2 с автоматическим сопряжением, что позволяет быстро подключать Hammerhead True Wireless X к смартфону, планшету, ноутбуку или игровой консоли. Правда, в последнем случае нужен внешний Bluetooth-адаптер.

Razer представила геймерские беспроводные наушники-вкладыши Hammerhead True Wireless X с подсветкой

Эффекты подсветки и её яркость можно настроить через новое специальное приложение Razer Audio. В нём также можно перенастроить сенсорное управление и поиграться с настройками эквалайзера, подобрав нужное звучание под себя. С включённой подсветкой беспроводные наушники Razer Hammerhead True Wireless X от одной зарядки обеспечивают до 24 часов работы (с подзарядкой от кейса). При отключении подсветки время работы наушников увеличивается примерно до 28 часов.

Новинка уже доступна в продаже. Производитель оценил её в $79,99 или 89,99 евро, в зависимости от региона.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Частота модулей памяти Viper Elite II DDR4 Performance достигает 4000 МГцЧастота модулей памяти Viper Elite II DDR4 Performance достигает 4000 МГц
Noctua наконец выпустила огромный пассивный кулер NH-P1 — полтора килограмма алюминия и меди за $100Noctua наконец выпустила огромный пассивный кулер NH-P1 — полтора килограмма алюминия и меди за $100
В первом квартале NVIDIA смогла увеличить объёмы поставок графических процессоров на падающем рынкеВ первом квартале NVIDIA смогла увеличить объёмы поставок графических процессоров на падающем рынке
Sharkoon представила вентилятор из полупрозрачного пластика Shark Disc с подсветкой RGBSharkoon представила вентилятор из полупрозрачного пластика Shark Disc с подсветкой RGB
Разработчик гарнитур дополненной реальности Magic Leap проведёт масштабную смену руководстваРазработчик гарнитур дополненной реальности Magic Leap проведёт масштабную смену руководства
Блок рекламы


Похожие новости
AMD представила профессиональные видеокарты Radeon PRO W6800 и W6600 — до 32 Гбайт памяти и GPU с частотой до 2900 МГцAMD представила профессиональные видеокарты Radeon PRO W6800 и W6600 — до 32 Гбайт памяти и GPU с частотой до 2900 МГц
Sharkoon представила вентилятор из полупрозрачного пластика Shark Disc с подсветкой RGBSharkoon представила вентилятор из полупрозрачного пластика Shark Disc с подсветкой RGB
MSI представила твердотельные накопитель Spatium M480 с интерфейсом PCIe 4.0 ёмкостью до 2 ТбайтMSI представила твердотельные накопитель Spatium M480 с интерфейсом PCIe 4.0 ёмкостью до 2 Тбайт
NZXT представила корпус CRFT 08 H510 Valhalla, посвящённый игре Assassin's Creed ValhallaNZXT представила корпус CRFT 08 H510 Valhalla, посвящённый игре Assassin's Creed Valhalla
Acer представила флагманские игровые 4К-мониторы для ПК и современных консолейAcer представила флагманские игровые 4К-мониторы для ПК и современных консолей
Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook Pro 14/15 на процессорах AMD Ryzen 5000Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook Pro 14/15 на процессорах AMD Ryzen 5000
LG представила 31,5-дюймовый игровой монитор формата 1440p с частотой обновлений 165 ГцLG представила 31,5-дюймовый игровой монитор формата 1440p с частотой обновлений 165 Гц
Razer выпустила мышь DeathAdder V2 Special Edition стоимостью $70Razer выпустила мышь DeathAdder V2 Special Edition стоимостью $70
Qualcomm представила модемы Snapdragon 5G в виде карт М.2 для различных устройствQualcomm представила модемы Snapdragon 5G в виде карт М.2 для различных устройств
Мышь MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless получила датчик на 20 000 DPIМышь MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless получила датчик на 20 000 DPI
Последние новости
Подгружаем последние новости