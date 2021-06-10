Razer представила геймерские беспроводные наушники-вкладыши Hammerhead True Wireless X с подсветкой

Компания Razer представила полностью беспроводные наушники Hammerhead True Wireless X. Новинка предназначена для геймеров, и выделяется среди других подобных устройств сенсорным управлением и фирменной зелёной светодиодной подсветкой.

В основе Hammerhead True Wireless X используются 13-мм драйверы. Элементы сенсорного управления, расположенные на каждом наушнике, обеспечивают быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям, таким как управление вызовами, регулировка громкости или активация игрового режима, который характеризуется крайне низкой для беспроводных наушников задержкой 60 мс.

Новинка совместима с Google Fast Pair для Android и используют стандарт беспроводного подключения Bluetooth 5.2 с автоматическим сопряжением, что позволяет быстро подключать Hammerhead True Wireless X к смартфону, планшету, ноутбуку или игровой консоли. Правда, в последнем случае нужен внешний Bluetooth-адаптер.

Эффекты подсветки и её яркость можно настроить через новое специальное приложение Razer Audio. В нём также можно перенастроить сенсорное управление и поиграться с настройками эквалайзера, подобрав нужное звучание под себя. С включённой подсветкой беспроводные наушники Razer Hammerhead True Wireless X от одной зарядки обеспечивают до 24 часов работы (с подзарядкой от кейса). При отключении подсветки время работы наушников увеличивается примерно до 28 часов.

Новинка уже доступна в продаже. Производитель оценил её в $79,99 или 89,99 евро, в зависимости от региона.



