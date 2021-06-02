G.Skill и MSI представили оперативную память Trident Z Maverik DDR4 с частотой 3600 МГц

Компании G.Skill и MSI анонсировали комплект оперативной памяти Trident Z Maverik DDR4 для игровых настольных систем. Отмечается, что новинка поможет более полно раскрыть потенциал аппаратной платформы Intel Z590.

Комплект является частью набора MSI MPG Gaming Maverik: он включает материнскую плату на наборе логики Z590, процессор Intel Core одиннадцатого поколения, систему жидкостного охлаждения и компьютерный корпус.

Память Trident Z Maverik DDR4 функционирует на частоте 3600 МГц при напряжении питания 1,35 В. Тайминги — 18-22-22-42. В комплект входят два модуля ёмкостью 16 Гбайт, что в сумме даёт 32 Гбайт.

Отмечается, что память выполнена на основе специально отобранных микрочипов, что обеспечивает стабильность, надёжность и долговечность. К тому же модули подвергаются всестороннему тестированию. На изделия предоставляется пожизненная гарантия.

Модули наделены алюминиевым радиатором охлаждения, в верхней части которого располагается эффектная многоцветная подсветка. Настраивать её работу пользователи смогут через сопутствующее программное обеспечение.

Упомянута поддержка оверклокерских профилей Intel XMP 2.0, что облегчит подбор настроек подсистемы оперативной памяти в UEFI. Более подробную информацию о памяти можно найти здесь.



