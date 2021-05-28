NZXT представила корпус CRFT 08 H510 Valhalla, посвящённый игре Assassin's Creed Valhalla
Компания NZXT анонсировала компьютерный корпус CRFT 08 H510 Valhalla, предназначенный для построения настольных систем игрового уровня. Новинка выделяется уникальным дизайном.
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Устройство адресовано фанатам Assassin\'s Creed Valhalla. Это мультиплатформенная игра в жанре Action/RPG, действие которой разворачивается в IX веке на территории Англии, в эпоху враждующих королевств и завоеваний викингов.
Корпус имеет габариты 460 x 428 x 210 мм. Внутри есть место для семи карт расширения, включая графические ускорители длиной до 381 мм. Подсистема хранения данных имеет следующую конфигурацию: 2 x 3,5 дюйма, 1 x 3,5/2,5 дюйма и 2 x 2,5 дюйма.
Новинка получила оригинальную текстурированную поверхность и панель из закалённого стекла, которая установлена в левой части. Интерфейсный блок содержит по одному порту USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 3.2 Gen2 Type-C, а также стандартное 3,5-миллиметровое аудиогнездо.
Может быть задействована система жидкостного охлаждения с фронтальным радиатором формата 280 мм и тыльным радиатором на 120 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 165 мм.
Приобрести корпус NZXT CRFT 08 H510 Valhalla можно по ориентировочной цене 250 долларов США.