Acer представила флагманские игровые 4К-мониторы для ПК и современных консолей

Acer расширила модельный ряд фирменных мониторов тремя новыми устройствами серии Predator. Новинки предназначены как для владельцев ПК, так и для консольных геймеров. Все они получили разрешение 4К. Старшая 42,5-дюймовая модель может похвастаться интерфейсом HDMI 2.1, а 37,5-дюймовый монитор предложит пользователям поддержку NVIDIA G-Sync ESports.

Acer

Acer Predator CG437K S должен привлечь пользователей большой диагональю, которая составляет 42,5 дюйма. Благодаря поддержке HDMI 2.1 новый монитор позволит выводить изображение в разрешении 4К с частотой 120 Гц. Пользователи также смогут использовать переменную частоту обновления экрана (Adaptive Sync), что поможет сделать изображение более плавным, когда частота кадров, выдаваемая графическим процессором, не совпадает со скоростью смены изображения на мониторе. Новинка должна стать хорошим выбором для Xbox Series X и Sony PlayStation 5, которые лишены разъёма DisplayPort и полагаются исключительно на HDMI 2.1 для вывода 4К-изображения с высокой частотой кадров.

Predator CG437K S поддерживает и технологию NVIDIA G-Sync. Устройство также может похвастаться удобным USB-концентратором, который содержит по два порта USB 2.0 и USB 3.0, а также USB Type-C, который обеспечивает передачу тока мощностью до 30 Вт. Монитор выйдет на рынок в ноябре по цене $1800.

Acer

Predator X38 S нацелен в первую очередь на ПК-геймеров. 37,5-дюймовое устройство поддерживает технологию NVIDIA G-Sync ESports, благодаря чему обеспечивает не только плавный вывод изображения, но и минимальную задержку. Особые настройка цветовой гаммы позволят игрокам лучше различать объекты в тёмных участках игрового пространства. Предполагается, что этот монитор особо понравится геймерам, предпочитающим соревновательные игры, такие как CS:GO. Матрица Predator X33 S имеет время отклика всего 0,3 мс, а частота обновления экрана достигает 175 Гц. Дисплей имеет изгиб 2300R. Стоимость монитора составит $2000.

Acer

Predator X28 стал самым компактным и самым доступным монитором среди сегодняшних новинок. 28-дюймовое устройство может похвастаться временем отклика 1 мс и частотой обновления 155 Гц. Acer акцентирует внимание на невероятно точной цветопередаче IPS-матрицы с цветовой погрешностью Delta E<1. Благодаря этому монитор может использоваться и для профессиональной обработки фото- и видеоконтента. Стоимость устройства, которое поступит в продажу в августе, составит $1300.



