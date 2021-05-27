Acer представила флагманские игровые 4К-мониторы для ПК и современных консолей

Acer расширила модельный ряд фирменных мониторов тремя новыми устройствами серии Predator. Новинки предназначены как для владельцев ПК, так и для консольных геймеров. Все они получили разрешение 4К. Старшая 42,5-дюймовая модель может похвастаться интерфейсом HDMI 2.1, а 37,5-дюймовый монитор предложит пользователям поддержку NVIDIA G-Sync ESports.

Acer представила флагманские игровые 4К-мониторы для ПК и современных консолей

Acer

Acer Predator CG437K S должен привлечь пользователей большой диагональю, которая составляет 42,5 дюйма. Благодаря поддержке HDMI 2.1 новый монитор позволит выводить изображение в разрешении 4К с частотой 120 Гц. Пользователи также смогут использовать переменную частоту обновления экрана (Adaptive Sync), что поможет сделать изображение более плавным, когда частота кадров, выдаваемая графическим процессором, не совпадает со скоростью смены изображения на мониторе. Новинка должна стать хорошим выбором для Xbox Series X и Sony PlayStation 5, которые лишены разъёма DisplayPort и полагаются исключительно на HDMI 2.1 для вывода 4К-изображения с высокой частотой кадров.

Predator CG437K S поддерживает и технологию NVIDIA G-Sync. Устройство также может похвастаться удобным USB-концентратором, который содержит по два порта USB 2.0 и USB 3.0, а также USB Type-C, который обеспечивает передачу тока мощностью до 30 Вт. Монитор выйдет на рынок в ноябре по цене $1800.

Acer представила флагманские игровые 4К-мониторы для ПК и современных консолей

Acer

Predator X38 S нацелен в первую очередь на ПК-геймеров. 37,5-дюймовое устройство поддерживает технологию NVIDIA G-Sync ESports, благодаря чему обеспечивает не только плавный вывод изображения, но и минимальную задержку. Особые настройка цветовой гаммы позволят игрокам лучше различать объекты в тёмных участках игрового пространства. Предполагается, что этот монитор особо понравится геймерам, предпочитающим соревновательные игры, такие как CS:GO. Матрица Predator X33 S имеет время отклика всего 0,3 мс, а частота обновления экрана достигает 175 Гц. Дисплей имеет изгиб 2300R. Стоимость монитора составит $2000.

Acer представила флагманские игровые 4К-мониторы для ПК и современных консолей

Acer

Predator X28 стал самым компактным и самым доступным монитором среди сегодняшних новинок. 28-дюймовое устройство может похвастаться временем отклика 1 мс и частотой обновления 155 Гц. Acer акцентирует внимание на невероятно точной цветопередаче IPS-матрицы с цветовой погрешностью Delta E<1. Благодаря этому монитор может использоваться и для профессиональной обработки фото- и видеоконтента. Стоимость устройства, которое поступит в продажу в августе, составит $1300.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Snap анонсировала свои первые умные очки Spectacles с поддержкой дополненной реальностиSnap анонсировала свои первые умные очки Spectacles с поддержкой дополненной реальности
До закрытия сделки с NVIDIA компания ARM приостановила набор новых сотрудников и выплату премий
HP Omen 16 станет одним из первых игровых ноутбуков с графикой AMD Radeon RX 6000MHP Omen 16 станет одним из первых игровых ноутбуков с графикой AMD Radeon RX 6000M
Razer выпустила мышь DeathAdder V2 Special Edition стоимостью $70Razer выпустила мышь DeathAdder V2 Special Edition стоимостью $70
Монитор AOC Agon AG324UX подходит для игровых консолей нового поколенияМонитор AOC Agon AG324UX подходит для игровых консолей нового поколения
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook Pro 14/15 на процессорах AMD Ryzen 5000Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook Pro 14/15 на процессорах AMD Ryzen 5000
LG представила 31,5-дюймовый игровой монитор формата 1440p с частотой обновлений 165 ГцLG представила 31,5-дюймовый игровой монитор формата 1440p с частотой обновлений 165 Гц
Монитор AOC Agon AG324UX подходит для игровых консолей нового поколенияМонитор AOC Agon AG324UX подходит для игровых консолей нового поколения
Qualcomm представила модемы Snapdragon 5G в виде карт М.2 для различных устройствQualcomm представила модемы Snapdragon 5G в виде карт М.2 для различных устройств
CTL представила недорогие мониторы, которые могут комплектоваться мини-компьютерами ChromeboxCTL представила недорогие мониторы, которые могут комплектоваться мини-компьютерами Chromebox
MSI обновила игровые ноутбуки процессорами Tiger Lake-H и видеокартами GeForce RTX 3000MSI обновила игровые ноутбуки процессорами Tiger Lake-H и видеокартами GeForce RTX 3000
HP представила рабочие ноутбуки ZBook G8 на процессорах Intel Tiger Lake-HHP представила рабочие ноутбуки ZBook G8 на процессорах Intel Tiger Lake-H
NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti
Рассекречены новые игровые ноутбуки Gigabyte Aorus на платформе Intel Tiger Lake-HРассекречены новые игровые ноутбуки Gigabyte Aorus на платформе Intel Tiger Lake-H
Игровая гарнитура Turtle Beach Recon 500 подходит для ПК и консолейИгровая гарнитура Turtle Beach Recon 500 подходит для ПК и консолей
Последние новости
Подгружаем последние новости