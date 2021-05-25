До закрытия сделки с NVIDIA компания ARM приостановила набор новых сотрудников и выплату премий

До закрытия сделки с NVIDIA компания ARM приостановила набор новых сотрудников и выплату премий

По данным издания The Register, компания ARM прекращает принимать на работу новых сотрудников до апреля 2022 года, пока не будет окончательно закрыта сделка о её покупке с компанией NVIDIA. Кроме того, разработчик архитектур микропроцессоров откажется на это время от системы финансовых бонусов, которые обычно выплачиваются сотрудникам по итогам года.

Как указывает издание, ссылающееся на источники, близкие к этому вопросу, компания не только отказывается от найма новых сотрудников по всему миру, но также запрещает набирать новых сотрудников на открывающиеся вакансии в случае увольнения существующих работников.

Под заморозку попал отдел IP Products Group (IPG) компании ARM, занимающийся разработкой микросхем. Помимо этого, компания замедлила набор сотрудников и в другие отделы, включая операционный, а также отделы продаж, рекламы, финансов, и HR. Запрещается набор подрядчиков и замораживаются все работы по срочным контрактам.

Во внутреннем письме сотрудникам руководители компании сообщили, что ARM опередила свои планы по найму нового персонала. В прошлом году штат сотрудников компании увеличился на 8 %. Теперь ARM необходимо убедиться, что она «находится в рамках плановых затрат для бизнеса». В заявлении также указывается, что дальнейшие вопросы, связанные с наймом нового персонала, будут обсуждаться непосредственно с NVIDIA и о новых правилах ARM сообщит ближе к закрытию сделки.

В ARM с 2016 года действует система премий FlexPot для сотрудников и подрядчиков по срочным контрактам. Её размер определяется регионально. Например, в Великобритании она составляет для сотрудника 4500 фунтов, а в США — $8500. Согласно внутренним правилам компании, эти средства работники могут тратить на «мероприятия для поддержки здоровья и финансового благополучия семьи», а также «на любые мероприятия, связанные с изучением чего-то нового». В реальности средства позволяется использовать для покрытия любых расходов, которые одобрит руководство компании. Например, их можно инвестировать в инвестиционные фонды, использовать для оплаты личных тренеров, отправки детей в летние лагеря, оплаты их обучения, для страховки жилья, а также использовать качестве депозитных средств при аренде имущества.

Особенность системы FlexPot также состоит в том, что она не гарантируется ежегодно. Однако в этом году премии планировалось выплачивать. Источник The Register сообщил, что причина отказа от премии не указывается.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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