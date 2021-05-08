Рассекречены новые игровые ноутбуки Gigabyte Aorus на платформе Intel Tiger Lake-H

Рассекречены новые игровые ноутбуки Gigabyte Aorus на платформе Intel Tiger Lake-H

Компания Gigabyte в скором времени анонсирует под маркой Aorus сразу несколько портативных компьютеров игрового класса: речь идёт о моделях Aorus 17X YD, Aorus 17G и Aorus 15P на аппаратной платформе Intel Tiger Lake-H.

Ноутбук Aorus 17X YD получит процессор Core i9-11980HK с тактовой частотой от 2,6 до 5,0 ГГц и графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3080 с 16 Гбайт памяти GDDR6. Говорится о наличии 17,3-дюймового дисплея формата Full HD с разрешением 1920 ? 1080 точек, частотой обновления 300 Гц и 72-процентным охватом цветового пространства NTSC. Вес — приблизительно 3,75 кг.

Рассекречены новые игровые ноутбуки Gigabyte Aorus на платформе Intel Tiger Lake-H

Лэптоп Aorus 17G, в свою очередь, получит чип Core i7-11800H с частотой от 2,3 до 4,6 ГГц. Разработчик предложит версии с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3080 (16/8 Гбайт), GeForce RTX 3070 (8 Гбайт) и GeForce RTX 3060 (6 Гбайт). Устройство получит такой же экран, как и описанная выше версия Aorus 17X YD. Вес этой новинки составит около 2,7 кг.

Рассекречены новые игровые ноутбуки Gigabyte Aorus на платформе Intel Tiger Lake-H

Наконец, портативный компьютер Aorus 15P будет наделён процессором Core i7-11800H с частотой 2,3–4,6 ГГц. Выбор графических ускорителей аналогичен модели Aorus 17G. При этом размер дисплея формата Full HD составит 15,6 дюйма по диагонали. Говорится о модификациях с частотой обновления 240 и 360 Гц. Охват цветового пространства NTSC в обоих случаях составит 72 %. Устройство получит аккумуляторную батарею ёмкостью 99 Вт·ч, а вес равен 2,2 кг.

Рассекречены новые игровые ноутбуки Gigabyte Aorus на платформе Intel Tiger Lake-H


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Обнаружена уязвимость, защита от которой обвалит производительность почти всех процессоров Intel и AMDОбнаружена уязвимость, защита от которой обвалит производительность почти всех процессоров Intel и AMD
Netgear оценила точку доступа WAX620 стандарта Wi-Fi 6 в $230Netgear оценила точку доступа WAX620 стандарта Wi-Fi 6 в $230
Вслед за видеокартами ожидается дефицит HDD и SSDВслед за видеокартами ожидается дефицит HDD и SSD
Глава Intel заявил о намерении продолжить строительство заводов в ОрегонеГлава Intel заявил о намерении продолжить строительство заводов в Орегоне
Игровая гарнитура Turtle Beach Recon 500 подходит для ПК и консолейИгровая гарнитура Turtle Beach Recon 500 подходит для ПК и консолей
Блок рекламы


Похожие новости
Новые MacBook Pro с дисплеями Mini-LED должны выйти до конца годаНовые MacBook Pro с дисплеями Mini-LED должны выйти до конца года
Глава Intel заявил о намерении продолжить строительство заводов в ОрегонеГлава Intel заявил о намерении продолжить строительство заводов в Орегоне
ASUS выпустит материнские платы ROG Maximus XIV на базе Intel Z690 для процессоров Alder LakeASUS выпустит материнские платы ROG Maximus XIV на базе Intel Z690 для процессоров Alder Lake
Обнаружена уязвимость, защита от которой обвалит производительность почти всех процессоров Intel и AMDОбнаружена уязвимость, защита от которой обвалит производительность почти всех процессоров Intel и AMD
Для борьбы с дефицитом AMD и Intel инвестируют в компании, которые упаковывают и тестируют чипыДля борьбы с дефицитом AMD и Intel инвестируют в компании, которые упаковывают и тестируют чипы
На следующей неделе Intel посетит Европу для встречи с чиновниками и клиентамиНа следующей неделе Intel посетит Европу для встречи с чиновниками и клиентами
Apple представила сразу три новые версии клавиатуры Magic Keyboard и они совместимы со старыми системами
Европейский регулятор изучит покупку завода флеш-памяти Intel компанией SK Hynix за $9 млрдЕвропейский регулятор изучит покупку завода флеш-памяти Intel компанией SK Hynix за $9 млрд
Новый ноутбук Dell Inspiron 13 получил экран 2.5K и процессор Intel Tiger LakeНовый ноутбук Dell Inspiron 13 получил экран 2.5K и процессор Intel Tiger Lake
Microsoft представила новые веб-камеру и проводной динамик для удалённой работыMicrosoft представила новые веб-камеру и проводной динамик для удалённой работы
Последние новости
Подгружаем последние новости