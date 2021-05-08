Рассекречены новые игровые ноутбуки Gigabyte Aorus на платформе Intel Tiger Lake-H

Компания Gigabyte в скором времени анонсирует под маркой Aorus сразу несколько портативных компьютеров игрового класса: речь идёт о моделях Aorus 17X YD, Aorus 17G и Aorus 15P на аппаратной платформе Intel Tiger Lake-H.

Ноутбук Aorus 17X YD получит процессор Core i9-11980HK с тактовой частотой от 2,6 до 5,0 ГГц и графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3080 с 16 Гбайт памяти GDDR6. Говорится о наличии 17,3-дюймового дисплея формата Full HD с разрешением 1920 ? 1080 точек, частотой обновления 300 Гц и 72-процентным охватом цветового пространства NTSC. Вес — приблизительно 3,75 кг.

Лэптоп Aorus 17G, в свою очередь, получит чип Core i7-11800H с частотой от 2,3 до 4,6 ГГц. Разработчик предложит версии с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3080 (16/8 Гбайт), GeForce RTX 3070 (8 Гбайт) и GeForce RTX 3060 (6 Гбайт). Устройство получит такой же экран, как и описанная выше версия Aorus 17X YD. Вес этой новинки составит около 2,7 кг.

Наконец, портативный компьютер Aorus 15P будет наделён процессором Core i7-11800H с частотой 2,3–4,6 ГГц. Выбор графических ускорителей аналогичен модели Aorus 17G. При этом размер дисплея формата Full HD составит 15,6 дюйма по диагонали. Говорится о модификациях с частотой обновления 240 и 360 Гц. Охват цветового пространства NTSC в обоих случаях составит 72 %. Устройство получит аккумуляторную батарею ёмкостью 99 Вт·ч, а вес равен 2,2 кг.



