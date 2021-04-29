Lenovo представила домашнее облако Personal Cloud T2, способное вместить до 36 Тбайт

Lenovo представила домашнее облако Personal Cloud T2, способное вместить до 36 Тбайт

Китайская компания Lenovo в следующем месяце начнёт продажи устройства Personal Cloud T2 — сетевого хранилища данных (NAS), предназначенного для использования в домашних условиях и в небольших офисах.

Новинка рассчитана на установку двух накопителей типоразмера 3,5/2,5 дюйма с интерфейсом SATA 3.0. В максимальной конфигурации могут быть установлены два жёстких диска вместимостью 18 Тбайт каждый, что в сумме даст 36 Тбайт. Возможна организация массива RAID 1.

Lenovo представила домашнее облако Personal Cloud T2, способное вместить до 36 Тбайт

«Сердце» хранилища — процессор Realtek RTD1296 с четырьмя вычислительными ядрами ARM Cortex-A53, функционирующими на тактовой частоте 1,4 ГГц. Устройство несёт на борту 2 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль eMMC 5.1 ёмкостью 8 Гбайт.

Для подключения к компьютерной сети служит порт Gigabit Ethernet. Предусмотрены разъёмы USB 3.0 Type-A и USB 3.0 Type-С, к которым могут быть подсоединены внешние накопители и периферия.

Lenovo представила домашнее облако Personal Cloud T2, способное вместить до 36 Тбайт

Габариты новинки составляют 235 ? 171 ? 106 мм, вес — 1,75 кг без установленных накопителей. В системе охлаждения применяется вентилятор с небольшим уровнем шума.

В продажу Lenovo Personal Cloud T2 поступит 10 мая: приобрести устройство можно будет по ориентировочной цене 150 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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