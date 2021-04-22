На следующей неделе Intel посетит Европу для встречи с чиновниками и клиентами

Новый генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) справедливо полагает, что превращение компании в одного из крупнейших контрактных производителей полупроводниковых компонентов позволит отбить часть инвестиций в освоение новых техпроцессов. На следующей неделе он отправится в Европу для встречи с клиентами и местными чиновниками.

На следующей неделе Intel посетит Европу для встречи с чиновниками и клиентами

Источник изображения: Intel

Ранее руководство Intel заявило, что потратит $20 млрд на строительство двух новых предприятий в США, а также в ближайшие двенадцать месяцев определится с местом строительства нового предприятия в Европе. Наиболее вероятным кандидатом остаётся Ирландия, где Intel уже располагает производственными мощностями с 1989 года. В прошлом квартале компания пообещала, что в Ирландии будет налажен выпуск 7-нм изделий, а объёмы производства продукции Intel в Европе увеличится в два с лишним раза. В Ирландии сосредоточена половина штата сотрудников Intel в Европе.

С другой стороны, европейские власти выразили заинтересованность в увеличении доли высокотехнологичной продукции, выпускаемой в регионе. К концу десятилетия в Европе должно выпускаться не менее 20 % мирового объёма полупроводниковых компонентов с использованием технологических норм 10 нм и более прогрессивных. Можно предположить, что сотрудничество с Intel будет способствовать достижению этой цели. С кем из чиновников Евросоюза встретится на следующей неделе глава Intel, не уточняется. Если компания намеревается наладить в регионе производство компонентов для сторонних заказчиков, искать потенциальных клиентов нужно уже сейчас. Возможно, генеральный директор Intel уделит этому вопросу внимание во время своего визита в Европу.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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